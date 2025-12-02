UPA-UCE Extremadura rechaza el preacuerdo sobre importaciones de arroz por considerarlo "indigno" para el sector

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha rechazado "frontalmente" el "indigno" preacuerdo alcanzado por la Comisión y el Parlamento Europeo en relación con las importaciones de arroz de terceros países, ya que entiende que el mismo sume en el "abandono" al sector.

Así, apunta que en los próximos días, y tras conocer este nuevo preacuerdo "injusto", decidirá las acciones a realizar para mostrar su "absoluto rechazo" a esta medida; y pide a todas las fuerzas políticas en el Parlamento Europeo que no ratifiquen este preacuerdo en el Pleno de la Eurocámara.

Según fuentes comunitarias, el preacuerdo alcanzado ayer establece un umbral de 562.000 toneladas para activar una cláusula de salvaguardia frente a las importaciones. La Comisión y el Parlamento cerraron ayer este acuerdo, a pesar de la oposición de España, Grecia e Italia -los principales países productores- del lado del Consejo.

UPA-UCE critica que con este umbral, esta cláusula "no servirá para nada", ya que cuando se activase "ya se habrían arruinado los agricultores arroceros por la invasión de arroces de países remotos.

"Nos oponemos totalmente a este planteamiento. Es un nuevo acuerdo indigno que nos sume en el abandono a los arroceros", incide en nota de prensa UPA-UCE Extremadura, que añade que los productores de arroz europeos aseguran no poder competir en "igualdad de condiciones" con las producciones foráneas.

Producción sostenible

"Aquí producimos de forma más sostenible, con mayor calidad y seguridad alimentaria y sin utilizar productos fitosanitarios que aquí están prohibidos", afirma.

De este modo, UPA lamenta que importaciones masivas de arroz están "hundiendo" en los últimos años el sector del arroz europeo, algo que a su juicio Europa "no debe consentir", pues la UE es "deficitaria" en la producción de este alimento básico.

En la misma línea, la organización agraria recuerda también que la falta de una normativa europea que obligue a reflejar "adecuadamente" el origen de los alimentos impide que los consumidores tomen sus decisiones de compra conociendo, al menos, el país de origen. "Los consumidores están comprando arroz desconociendo que proviene de países a miles de kilómetros de distancia", ha señalado.