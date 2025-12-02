Elecciones regionales
La vuelta de Ciudadanos a Extremadura se consolida como alternativa ante el experimento electoral del PP
La formación defiende una estabilidad y reformas para la región frente a la polarización política
Ciudadanos ha vuelto a tomar presencia en Extremadura con la visita de su secretario general, Carlos Pérez-Nievas, quien ha criticado que la decisión del Partido Popular de adelantar las elecciones responde “exclusivamente a una maniobra interna de Feijóo” y no a las necesidades reales de la comunidad.
Durante su intervención, Pérez-Nievas defendió que Extremadura “tiene capacidad para situarse entre las regiones líderes del país”, pero lamentó que “ni el PSOE en cuatro décadas ni el PP en los últimos dos años han sido capaces de impulsar un proyecto sólido y transformador”. Frente a ello, aseguró que Ciudadanos ofrece una propuesta de gestión rigurosa, apoyada en la experiencia adquirida en otras comunidades donde ha contribuido a impulsar reformas significativas, como Andalucía.
El candidato a la Presidencia de la Junta por Badajoz, Ignacio Segura Rama, recordó que esta cita electoral “supondrá un gasto de cuatro millones de euros para todos los extremeños”, y responsabilizó a la presidenta Guardiola de no haber logrado los acuerdos necesarios para evitarla. Según afirmó, “Ciudadanos es la opción que Extremadura necesita si quiere estabilidad, reformas y un futuro claro”.
Desde la candidatura de Cáceres, Miguel Ángel Julián advirtió de que “se pretende dividir a los ciudadanos en bandos que no solucionan nada”. Rechazó apostar por extremos o nacionalismos “que no representan a esta tierra” y defendió que Ciudadanos ofrece “un cambio real, centrado en respuestas útiles para los problemas del día a día”.
Los tres dirigentes coincidieron en un mismo mensaje: Extremadura tiene margen para avanzar mucho más, y solo una alternativa centrada, seria y comprometida con la ciudadanía puede abrir una etapa de auténticas oportunidades.
