Abascal acusa a PSOE y PP de ser el "mal endémico" de Extremadura en la recta hacia el 21D

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha situado este miércoles a Extremadura en el centro de su mensaje durante los actos de precampaña en Jerez de los Caballeros y Badajoz, donde ha asegurado que la región padece un "mal endémico" vinculado al "bipartidismo" de PSOE y PP. Acompañado por Óscar Fernández Calle, aspirante de Vox a la Presidencia de la Junta, ha defendido que los representantes de ambas formaciones en las elecciones del 21 de diciembre "tienen que callarse" porque "no tienen ninguna legitimidad" para resolver los problemas de la comunidad.

Según Abascal, "el régimen bipartidista" ha provocado el "abandono" de una tierra "leal y respetuosa" con el proyecto común de España y ha derivado en la "burocratización del campo", la "inviabilidad" de explotaciones agrarias, la "desindustrialización" y la falta de oportunidades para los jóvenes. También ha atribuido a ese marco político "el colapso de los servicios públicos" y las dificultades de acceso a la vivienda, que vinculó a la "masificación de la inmigración ilegal".

El líder de Vox ha señalado además al "fanatismo verde" del Pacto Verde Europeo, "aprobado por PP y PSOE en Bruselas", como origen de políticas que, según ha dicho, "destruyen la industria y el campo" en Extremadura y en otras regiones. En este contexto, ha sostenido que "el único partido que ha reconocido los problemas y pide un cambio de rumbo total es Vox", y ha llamado a un "gran vuelco" electoral el 21 de diciembre para que la comunidad "vuelva a ser próspera" y los jóvenes puedan quedarse aquí, a trabajar, a formar familias y quedarse toda su vida".

Reproches a Feijóo, Page y Junts en el plano nacional

En clave estatal, Abascal ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se manifieste "contra la mafia" del PSOE y pocos días después se reúna con un dirigente socialista, en referencia al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. A su juicio, este encuentro supone una "absoluta contradicción", pero también "una buena oportunidad" para que ambos "demuestren que no están estafando a los españoles".

El líder de Vox ha reiterado que Feijóo "tiene en su mano" presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido que los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha apoyen esa hipotética iniciativa para "devolver la palabra a los españoles".

Ruptura del Gobierno y Junts: "Una farsa"

Abascal también se ha referido a la relación entre el Gobierno y Junts, y ha asegurado que la supuesta ruptura anunciada por la formación independentista es "una farsa". Ha descrito a Junts como un partido "chantajista, separatista y enemigo de la unidad nacional" que, en su opinión, "solo quiere obtener algo para ellos a costa del resto de los españoles". Según asegura, el partido de Carles Puigdemont está "elevando el precio" y está "encantado" de tener en La Moncloa a un presidente "débil" al que seguir "extorsionando".

Por todo ello, ha manifestado su "desprecio" y "rechazo" hacia Junts y ha añadido que, si Vox "tiene algo que decir en el futuro de España", pondrá fin a esos "chantajes".