Bajada del IRPF y aumento salarial a profesores, entre las 608 medidas de Guardiola para seguir gobernando Extremadura

María Guardiola ha presentado el programa con el que concurre a las elecciones regionales el próximo 21D. Ha sido en el palacio de congresos de Badajoz en la mañana de este miércoles y ha contado con el respaldo de gran parte de los miembros de su ejecutivo, diputados y alcaldes del PP. En concreto, ha anunciado 608 medidas que llevarán a cabo si el 21 de diciembre obtienen el apoyo de los electores. Entre otros puntos, acometerán una nueva bajada del IRPF y la subida salarial del profesorado valorada en 24 millones de euros.

La actual presidenta extremeña ha destacado que el de hoy "no es un día cualquiera" para ella, era importante porque explicaba cuáles son las líneas con las que pretende gobernar a la región y ponerse al servicio del ciudadano: "No nos unimos al poder para mandar, vinimos a prestar servicios, a transformar las cosas, a trabajar con nuestra tierra y eso es lo que nos mueve", ha detallado al inicio de su intervención.

"Más confianza, más Extremadura"

El lema que han escogido es 'Más confianza, más Extremadura' y lo hacen, según ha detallado la presidenta de los populares, es uno de los valores que definen su trabajo en estos dos años y cinco meses que lleva presidiendo la Junta de Extremadura. Así, le piden confianza a los extremeños para el 21D y esta "solo se gana trabajando, es lo que hemos hecho" y es lo que pretenden seguir haciendo con un "único eje que es Extremadura porque la amamos, sin tutela de ningún tipo".

Guardiola ha aseverado que cuando arranque la campaña electoral se pondrán "en marcha con toda la energía y la fuerza renovada" y lo harán "recorriendo pueblo a pueblo, comarca a comarca, con la mente en nuestra gente".

608 medidas

Para conseguir el apoyo mayoritario de los extremeños han diseñado un programa con 608 medidas pensadas para "impulsar a Extremadura" y dejando que "lo banal, el populismo y lo extremo frenen". Según ha detallado, se trata de "un manual de política seria, con hechos, con planes y con preguntas muy claras". En definitiva, es "un mapa de certezas" que van a guiar los pasos del PP en "tiempos de manipulación, de bloqueo y de tantísimo ruido político".

María Guardiola ha destacado que durante este tiempo en el poder han "demostrado que cambiar a Extremadura no solo era posible, sino que ha sido absolutamente extraordinario" y ha señalado algunas de las líneas conseguidas como la mejora del bienestar de las familias, el refuerzo del tejido productivo o la modernización de los servicios públicos. Así, ha señalado que se ha "alcanzado el mayor número de ocupados de la historia de nuestra región" y que durante esta legislatura se han creado "20.800 nuevos empleos". Del mismo modo, ha puntualizado que han acometido bajadas de impuestos y que aun así se han "recaudado 230 millones de euros más". Un aumento de recaudación que influye en las políticas sociales implementadas, que como ha dicho, "no son de izquierdas, sino de quienes las ponen en marcha".

"Sanidad moderna, humana y eficiente"

Y ha puesto el ejemplo del presupuesto destinado al SES, que ha permitido "reforzar el sistema con más profesionales" y reducir la "lista de espera quirúrgica en un 29,8%" con el fin de que "cuando la salud es lo primero, la gestión tiene que estar a la altura y aquí lo está".

También ha reseñado que el número de docentes es más alto que nunca, con "más recursos y más ayudas para la conciliación que nunca". Con estas líneas de trabajo vuelven a concurrir a las elecciones regionales para abrir "una etapa en la que vamos a seguir cumpliendo, a seguir acelerando, con un programa que promueve ante todo el estado del bienestar".

Guardiola ha apuntado que seguirán "impulsando una sanidad moderna, humana, eficiente, con profesionales adaptables, con hospitales y con infraestructuras renovadas, con la tecnología al servicio de las personas". Lo harán, según ha detallado "mejorando la Atención Primaria con una red hospitalaria modernizada y con la salud mental también reforzada".

Así, ha adelantado que les facilitarán "la vida a quien emprende, invierte y a quien trabaja para crear empleo" y seguirán bajando impuestos. Guardiola ha pedido unidad para el 21 de diciembre: "Tenemos que ir a las urnas unidos y tenemos que mostrar ese proyecto que funciona con medidas que están dando resultados para seguir ampliando derechos, reforzando servicios públicos, aliviando las economías familiares y construyendo infraestructuras".

Los anuncios

Elena Manzano y Mercedes Morán, actuales consejeras de Hacienda y Administración Pública y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, respectivamente, han sido las responsables de desgranar las medidas más destacadas de todas las que incluye el programa electoral. La última ha detallado que el transporte sanitario terrestre sufrirá un aumento de la flota, de la mejora del equipamiento y las condiciones salariales de los trabajadores también se verán mejoradas.

"Queremos Extremadura más moderna y para ello hemos desbloqueado obras que llevaban décadas paradas", ha dicho Morán. Entre otras ha señalado la finalización del puente de Alcántara, la terminal ferroviaria de Badajoz o algunas infraestructuras hidráulicas. En este sentido, ha anunciado que en su programa viene recogida la inversión para la construcción de la ronda sur de Cáceres y de Badajoz y de "nuevas obras de abastecimiento del plan de garantía y calidad del agua".

De la misma forma, Morán ha señalado que contará con un "nuevo plan de vivienda 2026-2030, con una dotación histórica" y la ampliación del aval joven para la adquisición de viviendas y el bono de alquiler para este sector poblacional.

Bajada de impuestos

Para que ellos tomen las riendas del sector primario presentarán un plan de relevo generacional agrario y de formación que contará con ayudas ágiles y nuevos apoyos a la conciliación familiar y cooperación para la jubilación de los titulares salientes.

Por su parte, Elena Manzano ha anunciado una nueva bajada del IRPF, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y de tasas y precios públicos. Además, ha anunciado más suelo industrial y más suelo tecnológico".

De la misma forma, Manzano ha señalado que la Educación en la región cuenta "con más recursos que nunca" y seguirán potenciándola con un aumento de sueldo de 24 millones de euros para docentes y bajando la ratio de las aulas, entre otras medidas.