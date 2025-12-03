Casa Bautista, talento extremeño en cada loncha

La velada de anoche fue un reconocimiento al talento y la fuerza creativa. Dos valores que se dan la mano en los jamones con los que fueron agasajados los invitados a la primera edición de los Premios Woman Extremadura. En concreto, degustaron su espectacular Jamón Casa Bautista Oro. Los productos de Casa Bautista son auténticas obras de arte que concentran el buen hacer una familia experta en ibérico desde 1925. Quienes probaron anoche este producto gourmet conocieron de primera mano por qué la Sierra de Montánchez imprime su característico buqué.

Al frente de esta empresa netamente extremeña se encuentra Juan Carlos Bautista, heredero de una tradición centenaria y tercera generación. En él se concentra la sabiduría de un maestro jamonero auténtico y un gran conocedor de la importancia que tiene la raza ibérica. Juan Carlos es el corazón del proceso de elaboración. Su intervención en todas las etapas es decisiva para un resultado óptimo. Supervisa el despiece, elige los perniles que se harán paletas y jamones. Decide la cantidad exacta de sal y controla la temperatura y humedad necesarias. También regula las ventanas de las bodegas naturales donde se curan las piezas. Hasta ahí llega el mimo del maestro jamonero. En la bodega rota las piezas y a través de la cala determina cuáles están ya óptimas para su consumo.

Además, la intervención de maestros cortadores en la primera edición de los Premios Woman Extremadura fue decisiva. Gracias a su concurso se degustaron lonchas en su perfecto grosor y con la textura adecuada que transportó a quienes las probaron a la auténtica dehesa extremeña.

Casa Bautista es un homenaje a los maestros jamones y cortadores de Montánchez, dos oficios distintos pero con un mismo legado: el jamón ibérico.