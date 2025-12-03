Extremadura liderará la creación de empleo en esta Navidad con 7.710 contrataciones

Con el arranque de la temporada grande de compras a la vuelta de la esquina, Extremadura se prepara para afrontar una de las campañas navideñas más intensas de los últimos años. Si hace apenas un par de días se daba a conocer que la región había cerrado noviembre rozando su mínimo histórico de parados, al contabilizar 64.813 personas sin trabajo, ahora hay que sumar a este dato tan positivo para el mercado laboral extremeño el de las previsiones de contratación que ha publicado la empresa de recursos humanos Randstad.

Previsiones de contratación por comunidades autónomas. / Randstad

En concreto, la campaña de Navidad, entendida desde el Black Friday (último viernes del mes de noviembre) hasta las rebajas de enero, generará 7.710 contratos en Extremadura, lo que supone un aumento del 7,5% con respecto al año anterior, cuando fueron 7.175 contrataciones. Este crecimiento sitúa a la región como la comunidad autónoma con mejor evolución del empleo en este periodo. Por provincias, Cáceres será la que experimente la mayor subida, con un avance del 14,2% y 2.575 contratos, situándose como una de las provincias con más aumento esta campaña. Badajoz, por su parte, alcanzará 5.135 firmas, un 4,4% más que en 2024, situándose como la provincia extremeña con más vacantes por cubrir.

«La campaña navideña es uno de los momentos de mayor dinamismo en el mercado laboral, con un importante aumento de las contrataciones impulsado por el auge del consumo y la intensa actividad en sectores clave, como el comercio, la logística y la hostelería», sostiene Ana Hervás, directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante en Randstad. «Este ejercicio las previsiones de Randstad mantienen la tendencia creciente a la contratación por esta fecha como consecuencia de la buena marcha de la economía y el consumo», apostilla.

Patronal

El secretario general de la Confederación Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, señala que resulta «muy difícil» ofrecer una cifra exacta sobre los contratos que finalmente se formalizarán durante la campaña de Navidad. Aun así, confirma que las expectativas del tejido empresarial extremeño son «incluso mayores» de lo que reflejan las previsiones iniciales, ya que las empresas están demandando «cifras cercanas a las 10.000 contrataciones». No solo el comercio y la hostelería impulsan esta necesidad de refuerzo laboral. El transporte y el reparto de paquetería, explica, atraviesan un «pico de demanda muy importante» por la subida del comercio electrónico.

Peinado también advierte de un problema que podría limitar el número real de contrataciones: la dificultad para cubrir vacantes. «Por desgracia, las empresas no podemos cubrir los puestos que nos gustaría porque no tenemos ahora mismo personas dispuestas para ocuparlos», lamenta. Esta falta de mano de obra afecta especialmente al comercio, la restauración y la logística, los tres subsectores que más empleo generan estas fechas.

Comisiones Obreras

La secretaria de Formación y Empleo de CCOO Extremadura, Maricruz Lara, sostiene que «es bienvenida cualquier creación de empleo», especialmente en unas fechas en las que tradicionalmente se refuerzan las plantillas de numerosos sectores. Sin embargo, recuerda que su papel es «defender que estas contrataciones no sean precarias» y que se respeten los convenios colectivos. «Ese 7,5% de aumento de contrataciones no se traduce necesariamente en calidad del empleo, sino que está siendo algo provisional», advierte. Por ello, insiste en que es fundamental aprovechar la reforma laboral para impulsar mayor estabilidad en la contratación.

Cabe señalar que en las Navidades de 2023, Randstad predijo para Extremadura unas 5.800 contrataciones, un descenso del 33% en relación a las de este año. Según explicó entonces, estas cifras experimentaban el impacto de la última reforma laboral, ya que habría personas empleadas en la campaña navideña bajo la modalidad de fijo discontinuo, que no se sumarían a las cifras de nuevos contratos. Apuntado esto, y de vuelta a 2025, destacar que el incremento de los contratos de trabajo previsto en la región es superior a la media del país, donde se prevé un aumento del 4,7% hasta 452.950 acuerdos contractuales.

En cuanto a los sectores, la hostelería será el que más contratos genere (174.190) y el que más crecerá, un 12,4% respecto al año anterior. El transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados, registrará cerca de 160.000 contratos, un 6,8% menos. Y, finalmente, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024. Sobre el peso de los sectores, transporte y logística representan el 35,3% del total de vacantes, la hostelería un 38,4% y el comercio poco más del 26,3%.

Las profesiones

Durante la campaña navideña, el ámbito logístico se perfilará como uno de los grandes motores del empleo. Esto responde a que las compañías del sector necesitarán reforzar sus equipos para hacer frente al aumento del consumo, especialmente con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores, entre otros. En esta línea, Randstad señala un repunte en la demanda de profesionales especializados en atención al cliente, tanto online como telefónica, que dominen las herramientas tecnológicas necesarias para desempeñar esta función.

En paralelo, la hostelería también registrará un notable crecimiento en las contrataciones, impulsado por el buen momento del turismo y la restauración. Los establecimientos buscan camareros con experiencia capaces de adaptarse a picos de trabajo en poco tiempo, además de otros perfiles orientados al trato con el público y con aptitudes comerciales. Entre las cualidades más valoradas destacan la capacidad para trabajar en equipo y la disposición para resolver incidencias propias del día a día.

Por último, el comercio reforzará sus plantillas con dependientes, promotores y perfiles de venta, en los que se aprecia especialmente la cercanía en la atención al cliente y la habilidad comunicativa. Tanto en el sector logístico como en el retail, las empresas ponen cada vez más énfasis en incorporar candidatos con competencias digitales y familiarizados con plataformas online, un requisito que ha cobrado peso con la expansión del comercio electrónico.