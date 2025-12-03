El Gobierno inicia el pago de 8,3 millones en ayudas a los afectados por los incendios en Extremadura: los avisos llegan al móvil

El Gobierno ha iniciado este miércoles el pago de más de 8,3 millones de euros en ayudas directas a agricultores y ganaderos de Extremadura afectados por los grandes incendios forestales ocurridos este verano.

En el conjunto del país, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abonará más de 27,8 millones de euros a 9.679 agricultores y ganaderos. Las personas beneficiarias recibirán en su teléfono móvil un mensaje que notificará el ingreso de la ayuda en la cuenta de su entidad financiera.

Dos líneas de ayuda

Estas ayudas comprenden dos mecanismos de apoyo: primero, la compensación por pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas; y segundo, el incremento de la subvención del seguro agrario para titulares de pólizas. Toda la información detallada puede consultarse en la web del ministerio.

El objetivo es permitir que los afectados puedan afrontar los gastos y pérdidas causadas por los incendios, con independencia de las indemnizaciones que correspondan por los seguros. El ministerio subraya que con este pago se cumple el compromiso adquirido por el ministro Luis Planas de que las subvenciones llegarían antes de final de año.

Distribución de las ayudas

La mayor parte del importe, 21,5 millones de euros, se destina a 3.446 afectados para compensar la pérdida de renta. De esa cantidad, más de 6,5 millones corresponden a agricultores y ganaderos de Extremadura.

Los otros 6,3 millones de euros se dirigen a 6.647 titulares de explotaciones, a través del aumento de la subvención del seguro agrario hasta cubrir el 70 % del coste de la póliza. En Extremadura, esta línea supone más de 1,8 millones de euros.

El número total de beneficiarios únicos asciende a 9.679 agricultores y ganaderos, dado que algunos percibirán ambas ayudas.

Apoyo para jóvenes agricultores

Los jóvenes agricultores y ganaderos de las zonas afectadas que hayan iniciado su actividad en 2025 y presentado por primera vez la solicitud única de la PAC en esta campaña recibirán una ayuda fija de 1.500 euros.

Balance de un año negro

Este 2025 no solo ha sido el que más hectáreas quemadas ha registrado en la última década en Extremadura, sino también el año con más incendios forestales y con un número muy alto de grandes incendios.

Así, durante la temporada de riesgo alto de 2025, Extremadura ha registrado 50.089 hectáreas quemadas. De ellas, el 79,6 % correspondían a pastos y matorral (superficies de rápida regeneración) y el 20,4 % a masa forestal arbolada. La mayoría de la superficie arrasada se concentra en la provincia de Cáceres (33.855 hectáreas, un 67,6 %) y el resto en la de Badajoz.

De hecho, respecto a la media histórica, 2025 marca un récord: se han superado las 50 000 hectáreas, frente a la media de unas 11.836 hectáreas por campaña. En concreto, este año se registraron 776 incendios forestales, muy por encima de la media, con un total de 17 grandes incendios forestales (cuando la media suele rondar 3 por temporada).

Los peores episodios

Los fuegos más graves de la temporada han sido los de Jarilla (2025), con 16.536 hectáreas; Llerena, con 5.849; Casar de Cáceres, con 3.703; e incendio en Caminomorisco, con 2.682.