Irene de Miguel propone un plan para modernizar y "dignificar" la administración pública extremeña

En la mañana de este miércoles, una comitiva de Unidas por Extremadura, junto con su líder, Irene de Miguel, y el candidato a la Asamblea, Juan Schirinzi, se han reunido con USO Extremadura con el objetivo de ahondar en las propuestas del sindicato de cara a las próximas elecciones del 21 de diciembre, dentro de la ronda de contactos y reuniones de esta formación con todo el tejido social extremeño.

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura ha afirmado posteriormente ante los medios que “para nosotros es muy importante la acción sindical, ya que todo lo que sea la defensa de los derechos de los y las trabajadoras es fundamental”, destacando que “en esta ocasión hemos hablado, sobre todo, de las administraciones públicas”.

Irene de Miguel ha adelantado que la primera medida que tomaría en caso de ser elegida como Presidenta sería "poner en marcha un plan de modernización de la administración pública extremeña que incluya una reestructuración de nuestros recursos humanos. La política denuncia que "no puede haber funcionarios que estén asfixiados y otros que estén mano sobre mano, por lo que creemos que hay que hacer un diagnóstico real con los sindicatos que están ahora mismo en la administración pública defendiendo los derechos laborales; creemos que hay que atajar esa desigualdad retributiva entre mismos puestos y diferentes administraciones públicas”, preguntándose por “el sentido que tiene que las enfermeras del SEPAD cobren menos que las del Servicio Extremeño de Salud. Nos estamos haciendo competencia absurda entre la propia administración”. Además, ha hecho hincapié en que “los trabajadores de la administración pública que menos cobran no pueden estar sin llegar al SMI, con un contrato temporal, como es el caso de las ATE cuidadoras o las TCAE”, defendiendo que “son puestos que tienen que trabajar el cien por cien del año, no puede ser que en verano se vayan al paro".

De Miguel ha denunciado que “ha sido la gran olvidada esta legislatura por parte de la señora Guardiola, ya que ha dado la espalda a los trabajadores de la administración pública”, poniendo el foco en que “seguimos teniendo una administración muy débil, con una altísima tasa de temporalidad, casi del 30 por ciento, mucho más de la que tiene el sector privado”.

Por ello, ha insistido en “una modernización total de la administración pública”, abogando por “unos procesos selectivos transparentes y ajustados a la actualidad; necesitamos rejuvenecer las plantillas y que las retribuciones salariales sean las adecuadas, ya que muchas veces los empleados públicos desarrollan actividades en sanidad, educación o dependencia a costa de sueldos precarios e incluso contratos temporales, y esto no puede ser porque no se están desarrollando en las mejores condiciones y calidad para los usuarios”.

De Miguel ha hecho además hincapié en el "infructuoso" proceso de estabilización de este gobierno, abogando por “desarrollar un segundo proceso de estabilización con mucho más sentido”. Además, ha apostado “por el teletrabajo, ya que es una fórmula que permite la conciliación familiar y laboral, y no se está haciendo porque hay una absoluta desconfianza en los trabajadores. Nosotras confiamos plenamente en ellos, por lo que creemos que deben teletrabajar con toda la seguridad, con sus derechos y con un protocolo flexible y moderno”. En esta línea la portavoz ha afirmado que la Consejería de Administración Pública con Unidas por Extremadura "daría un giro de 180º": "Queremos confiar en los trabajadores públicos y creemos en una administración moderna, ágil, flexible y que permita la conciliación laboral y familiar”, destaca de Miguel.