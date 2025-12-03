La Junta de Extremadura permitirá a ciudadanos y empresas firmar gestiones con un código en el móvil

La Junta de Extremadura ha iniciado el trámite que habilitará el uso de un nuevo sistema de identificación y firma electrónica para que los ciudadanos y las empresas puedan realizar sencillas gestiones online de una manera mucho más rápida.

Esta regulación hará que la Administración incorpore progresivamente este sistema en distintos procedimientos, de forma que cada vez más gestiones podrán completarse introduciendo un código recibido en el teléfono móvil.

Contraseña por SMS

Se trata del sistema conocido como OTP, One-Time Password, que en español se traduce como "contraseña de un solo uso", por ejemplo, mediante SMS.

Este método se suma a los ya existentes -como el certificado digital o Cl@ve-, que seguirán estando disponibles para quienes prefieran utilizarlos. "El objetivo no es sustituir, sino ofrecer una opción adicional mucho más fácil para todos, especialmente para quienes encontraban dificultades técnicas o problemas de compatibilidad con los sistemas tradicionales en trámites de bajo nivel de seguridad", explica la Junta de Extremadura.

Jorge Valiente

Certificados digitales

Hasta ahora, incluso para trámites que no necesitaban un nivel de seguridad alto, era obligatorio recurrir a certificados digitales o mecanismos avanzados que complicaban el proceso, por lo que ahora la nueva orden permite "adaptar las exigencias al nivel real de cada trámite, evitando que gestiones sencillas requieran sistemas complejos".

Con ello, los extremeños podrán acceder a servicios públicos digitales sin necesidad de instalar nada ni tener conocimientos técnicos avanzados, bastará con recibir y escribir un código en el móvil, igual que se hace hoy en operaciones bancarias o aplicaciones de uso cotidiano.

Licencias de caza y pesca

El sistema ya está operativo en trámites como la obtención de licencias de caza y pesca, donde "los usuarios han podido comprobar una gestión más rápida, accesible y sin necesidad de desplazarse a una oficina o solicitar cita previa", explica.

La intención, apunta el Ejecutivo regional, es "seguir ampliando su uso a más procedimientos en los próximos meses, lo que permitirá reducir esperas, evitar desplazamientos y obtener respuestas más ágiles por parte de la Administración".