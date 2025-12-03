La Junta de Extremadura urge al Gobierno "seguridad jurídica" para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, reiteró ayer el "compromiso máximo" de la Consejería de Hacienda y Administración Pública con la subida salarial del 2,5% a los funcionarios, pero ha exigido al Gobierno central más seguridad jurídica para poder aplicarla. Manzano recordó que el real decreto ley aprobado ayer en Consejo de Ministros tiene que ser convalidado en las Cortes en el plazo de un mes y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare si cuenta con los apoyos necesarios para ello.

"¿Qué va a suceder? ¿Se va a convalidar? ¿Tienen la mayoría pactada para llevar a cabo esa convalidación?", ha preguntado Manzano tras recordar que la medida tiene un "impacto relevante" en las arcas autonómicas. La Junta de Extremadura preveía un incremento del 2% y ese medio punto más pactado finalmente con los sindicatos elevará el desembolso hasta los 68 millones de euros, 26 más de lo estipulado.

Requerimiento sin respuesta

Manzano ha explicado que este pasado lunes varias comunidades enviaron requerimientos al Gobierno "para que aclare los trámites" a seguir, sin que hasta la fecha se hayan aportado certezas.

"No han sabido qué respondernos más allá de que procederán lo antes posible. Pero no han concretado nada", afirma Manzano. A su juicio, esto muestra "la situación de inseguridad jurídica permanente en todos los ámbitos" en la que viven las comunidades autónomas cuando se comunican con el Gobierno.

Fotogalería | Huelga de los funcionarios de la Junta de Extremadura / Javier Cintas

Sin fecha concreta

"¿Qué ocurre si no se convalida ese decreto ley? ¿Decae el pago?", ha cuestionado la consejera tras recordar que hay unas fechas de cierre de nóminas y que el pago conlleva "la actualización de muchas partidas".

Pese a no dar fechas concretas, Manzano ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los 50.000 empleados públicos extremeños. "Nuestro compromiso es máximo con el pago de todas y cada una de las subidas salariales", ha señalado tras reiterar que la Junta de Extremadura procederá al pago del 2,5% cuando tenga "certezas", porque ahora "entra en juego esa imposibilidad del Gobierno de llevar a cabo determinadas medidas a través de decretos".