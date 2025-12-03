JXEL exige Línea Roja sanitaria a Cataluña por la peste porcina

Juntos X Extremadura Levanta reclama a la Junta y al Gobierno de España una urgente actuación con contundencia ante el riesgo sanitario que puede afectar a la cabaña porcina del país, y muy especialmente a Extremadura, donde el cerdo constituye un pilar económico y social.

El candidato de JXEL por la provincia de Badajoz a las elecciones del 21-D, Fernando Baselga, califica las medidas de precaución aplicadas en Cataluña como "insuficientes” y critica la inacción política que, advierte, puede poner en riesgo la bonanza actual del sector. El líder declara contundente: "Tenemos un problema inminente. Exigimos a María Guardiola que medie por Extremadura instado al Gobierno Central a la aplicación inmediata de una “línea roja” sobre Cataluña. Nosotros, mejor que nadie sabemos lo que supone y Extremadura no puede permitir que Cataluña invada la producción porcina extremeña por una gestión negligente". Baselga recuerda que Extremadura ya fue perjudicada por restricciones sanitarias en otra crisis y sostiene que no puede pagarse dos veces el mismo precio.

"Es momento de demostrar que la Junta defiende Extremadura", continúa Baselga, quien recomienda a la Presidenta autonómica que "deje de envolverse en banderas de Extremadura y de promocionarse en tik tok" y que "demuestre su acción en defensa de los intereses y la economía de los extremeños".

Por su parte el candidato a la Presidencia de la Junta por la Coalición Regionalista JXEL, Raúl González, apoya esta iniciativa y subraya que "la defensa del campo debe estar por encima de colores políticos". "Si nuestra tierra tuvo que asumir la raya roja en el pasado, ahora exigimos lo mismo a quien puede generar riesgo para todos", declara González. El candidato a la Presidencia señala que, al igual que los extremeños tuvieron que sacrificarse en su momento por el bien sanitario del país, "ahora es Extremadura quien necesita esa misma solidaridad". El político lo asevera con claridad: "PSOE Y PP deben ser valientes, aquí y en Madrid. Y exigir que se proteja lo nuestro". Raúl González insiste que el posible avance de la enfermedad, con una altísima capacidad de transmisión, requiere "control, vigilancia y medidas claras, evitando daños que afecten al empleo, a la exportación y a la cadena de valor del porcino extremeño".