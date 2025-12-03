Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de diciembre

Los alcaldes, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres.

Los alcaldes, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres. / EP

Los exalcaldes del Valle del Jerte (Cáceres) absueltos por el Supremo: "Se ha hecho justicia"

Estaban condenados a once años de prevaricación por delito de prevaricación administrativa

La Junta de Extremadura urge al Gobierno "seguridad jurídica" para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios

Manzano reitera el "compromiso máximo" del Ejecutivo regional para aplicar el incremento, con un impacto de 68 millones sobre las arcas autonómicas

Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura

En su primera edición, los Premios WOMAN Extremadura aspiran a consolidarse como un referente anual, situando a la comunidad en el centro de la conversación nacional sobre innovación y emprendimiento

Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026

La Junta lanza la nueva convocatoria de la tarjeta SATE con un presupuesto de 6,6 millones de euros para mantener la bonificación del 100%

La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación

La nueva convocatoria cubrirá también la contratación de familiares de hasta primer grado para tareas domésticas y de cuidados

TEMAS

