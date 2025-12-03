Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de diciembre
Los exalcaldes del Valle del Jerte (Cáceres) absueltos por el Supremo: "Se ha hecho justicia"
Estaban condenados a once años de prevaricación por delito de prevaricación administrativa
La Junta de Extremadura urge al Gobierno "seguridad jurídica" para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
Manzano reitera el "compromiso máximo" del Ejecutivo regional para aplicar el incremento, con un impacto de 68 millones sobre las arcas autonómicas
Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
En su primera edición, los Premios WOMAN Extremadura aspiran a consolidarse como un referente anual, situando a la comunidad en el centro de la conversación nacional sobre innovación y emprendimiento
Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
La Junta lanza la nueva convocatoria de la tarjeta SATE con un presupuesto de 6,6 millones de euros para mantener la bonificación del 100%
La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
La nueva convocatoria cubrirá también la contratación de familiares de hasta primer grado para tareas domésticas y de cuidados
