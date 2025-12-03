Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de diciembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Estaban condenados a once años de prevaricación por delito de prevaricación administrativa

Manzano reitera el "compromiso máximo" del Ejecutivo regional para aplicar el incremento, con un impacto de 68 millones sobre las arcas autonómicas

En su primera edición, los Premios WOMAN Extremadura aspiran a consolidarse como un referente anual, situando a la comunidad en el centro de la conversación nacional sobre innovación y emprendimiento

La Junta lanza la nueva convocatoria de la tarjeta SATE con un presupuesto de 6,6 millones de euros para mantener la bonificación del 100%

La nueva convocatoria cubrirá también la contratación de familiares de hasta primer grado para tareas domésticas y de cuidados