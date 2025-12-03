Los obispos extremeños recuerdan la importancia de ejercer el voto como un derecho y responsabilidad

Con motivo de las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 21 de diciembre, los obispos de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, el arzobispo de Toledo y su obispo auxiliar, han hecho público un comunicado dirigido a los católicos extremeños y a la sociedad en general, ofreciendo "algunas consideraciones que ayuden al ejercicio responsable y libre de votar".

En la nota, los pastores eclesiásticos recuerdan la "importancia de ejercer el voto" como "un derecho y una responsabilidad" que demanda "información, lucidez y sentido crítico".

"Ejercer el voto, siempre desde el respeto mutuo, incluso hacia quien no comparte nuestras propias ideas, es una de las formas, aunque no la única, de sabernos protagonistas activos y no solo espectadores pasivos en la configuración de una sociedad humana, justa y fraterna", subrayan.

La política como "altísima vocación"

El texto de los obispos destaca que el ejercicio responsable del voto conlleva valorar la política como una "altísima vocación", citando la encíclica Fratelli tutti del Papa Francisco, al considerarla "una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común".

Expresan su reconocimiento y agradecimiento a quienes ejercen la política en la región "con honestidad y coherencia como una verdadera vocación de servicio", buscando el bien común "por encima de cualquier otro interés" y "superando confrontaciones estériles".

La fe y los valores esenciales

Los prelados son claros al indicar que "la Iglesia no puede ni debe proponer un proyecto político", ya que la fe cristiana "ni es una ideología política, ni se identifica con ninguna de ellas", lo que permite a los católicos "compromisos y opciones diferentes, lícitos y legítimos".

No obstante, sí recalcan los valores que el Evangelio promueve y que deben estar presentes en el debate público y la acción política, y que serían los siguientes:

La defensa del valor y la dignidad de toda persona y vida humana, "desde su concepción y sin excepción alguna".

La protección y defensa de los más vulnerables.

La lucha contra la pobreza y las desigualdades.

El respeto a los derechos fundamentales de toda persona.

La búsqueda del bien común y de la justicia social.

Finalmente, manifiestan su disposición a colaborar "en todo lo que suponga crecer en humanidad y sirva al bien común", incluyendo el desarrollo de los pueblos, incluso los más pequeños. Concluyen pidiendo la intercesión de la Virgen de Guadalupe y san Pedro de Alcántara, patronos de Extremadura.