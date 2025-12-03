PACMA critica a PSOE, PP, VOX y Unidas por Extremadura por apoyar la caza en la región: "Es un modelo fallido"

El Partido Animalista PACMA se ha mostrado contrario este miércoles al apoyo público que PSOE, Partido Popular, VOX y Unidas por Extremadura han decidido mostrar a la caza en la región, especialmente de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre.

A juicio de la formación política que muestra la queja, todos estos partidos, independientemente de su posición ideológica, coinciden de nuevo en "blindar" la caza, financiarla públicamente y presentarla como "motor económico" de la región, pese a que los datos de la propia Junta demuestran lo contrario.

El Plan Estratégico del Sector Cinegético en Extremadura 2024-2029, elaborado por la Junta de Extremadura y a Federación Extremeña de Caza, describe la labor de la caza como “un bien de interés público” y como "herramienta esencial" para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación. No obstante, los datos en la región contradicen esta premisa: Extremadura está entre las comunidades con mayor superficie destinada a la caza (85,9% del territorio afectado por figuras cinegéticas) y aun así no consigue retener más población. Este hecho desmontaría la idea de que la caza es un motor real contra el “vacío rural”.

Para PACMA resulta "inaceptable" que PSOE, PP, VOX y Unidas por Extremadura respalden sin reservas una propuesta de intensificación de la práctica cinegética en lugar de evaluar críticamente su impacto real sobre la fauna, los ecosistemas y la población extremeña.

Frente a lo que consideran un "modelo fallido", este partido propone varias alternativas económicas en su programa electoral. Entre ellas destaca el impulso del turismo natural en la región, la promoción de actividades verdes vinculadas a la agricultura ecológica y la educación ambiental, y la implantación de métodos sustitutivos no letales y de control poblacional frente a la caza, como sucede con las vacunas anticonceptivas que ya testadas con éxito en otros territorios. Asimismo, el partido defiende la prohibición del uso de animales como herramientas para cazar y la transición hacia actividades "realmente generadoras de bienestar y estabilidad" para las comunidades rurales.