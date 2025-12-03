Empleo público
El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura
La mesa negociadora aprueba 20 nuevas plazas y ampliaciones de jornada
La mesa negociadora, celebrada este martes, ha supuesto la creación de nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral para reforzar la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, así como el Servicio Extremeño de Atención a la Dependencia (SEPAD).
Entre las modificaciones aprobadas, destacan la creación de 14 plazas orientadas a fortalecer la atención integral a menores, con el objetivo de mejorar la respuesta y capacidad de los servicios especializados.
Refuerzo en discapacidad y residencias
También se incluyen 6 nuevas plazas destinadas a ampliar los servicios de atención a la discapacidad, además del incremento de jornada, del 50 al 100 %, en varios puestos ubicados en centros residenciales.
Asimismo, se incorporan nuevos puestos de auxiliar de enfermería en determinados centros residenciales, dando respuesta a las necesidades derivadas de los procesos de adaptación de puestos de trabajo.
Esta modificación se materializará próximamente mediante la correspondiente Orden de la Consejera de Hacienda y Administración Pública.
