Empleo público

El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura

La mesa negociadora aprueba 20 nuevas plazas y ampliaciones de jornada

Personal sanitario y residentes en un centro de mayores.

Personal sanitario y residentes en un centro de mayores. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La mesa negociadora, celebrada este martes, ha supuesto la creación de nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral para reforzar la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, así como el Servicio Extremeño de Atención a la Dependencia (SEPAD).

Entre las modificaciones aprobadas, destacan la creación de 14 plazas orientadas a fortalecer la atención integral a menores, con el objetivo de mejorar la respuesta y capacidad de los servicios especializados.

Refuerzo en discapacidad y residencias

También se incluyen 6 nuevas plazas destinadas a ampliar los servicios de atención a la discapacidad, además del incremento de jornada, del 50 al 100 %, en varios puestos ubicados en centros residenciales.

Asimismo, se incorporan nuevos puestos de auxiliar de enfermería en determinados centros residenciales, dando respuesta a las necesidades derivadas de los procesos de adaptación de puestos de trabajo.

Esta modificación se materializará próximamente mediante la correspondiente Orden de la Consejera de Hacienda y Administración Pública.

TEMAS

