UGT exige a la Junta el pago inmediato de la subida salarial de 2025 al personal público extremeño

UGT Servicios Públicos Extremadura ha solicitado por escrito a la consejera de Hacienda y Administración Pública la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación con el fin de abordar de inmediato el abono de la subida salarial correspondiente a 2025, así como el incremento pactado del 1,5% para 2026.

Tras la aprobación del Real Decreto-ley por parte del Consejo de Ministros, todas las administraciones públicas (Junta de Extremadura, diputaciones, ayuntamientos y empresas públicas) disponen ya del marco normativo necesario para aplicar el acuerdo firmado por UGT a nivel estatal, que contempla una subida del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, a abonar en diciembre.

"No hay justificación posible para retrasar esta medida. Exigimos que la Junta actúe con diligencia y garantice que el personal público extremeño reciba este incremento salarial en el mes de diciembre, al igual que el resto del país", ha señalado UGT.

Norma estatal

El sindicato advierte de que las empleadas y empleados públicos de Extremadura no pueden verse penalizados por trámites administrativos ni por falta de decisión política. "La Junta debe garantizar igualdad de trato respecto al personal de la Administración General del Estado y no generar discriminaciones por inacción", afirma la organización.

Por ello, UGT solicita que el Gobierno de María Guardiola apruebe la medida en el próximo Consejo de Gobierno, de forma que todas las administraciones extremeñas puedan tramitar el pago con tiempo suficiente antes de finalizar el año.

"Este incremento salarial no es una concesión, es un derecho reconocido por norma estatal y fruto de un acuerdo de negociación colectiva. No hay excusas posibles: se trata de cumplir con las empleadas y empleados públicos que sostienen los servicios en nuestra región", concluye UGT.