Verdes Equo no concurrirá a las elecciones en Extremadura para evitar la división del "voto progresista"

Verdes Equo en Extremadura ha anunciado que no concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre con el fin de no contribuir a la fragmentación del "voto progresista", después de que la coalición Unidas por Extremadura haya "vetado" la presencia del espacio político verde en una candidatura conjunta. Tras un "breve" e "infructuoso periodo de diálogo", la formación verde ha constatado la "imposibilidad" de reeditar la coalición con la que concurrió en 2019 junto a IU y Podemos.

Así, el Partido Verde aclara que la "falta de acuerdo" no se ha debido a "discrepancias negociadoras", pues "no llegaron a plantearse exigencias de partida por su parte".

De este modo, el coportavoz regional, Juan Andrés Cardoso, reconoce la importancia de "cambiar el rumbo político" en la región, alegando este punto como el único importante para Extremadura. Apunta además que desde su partido no se busca la competencia por espacios internos ni para generar malentendidos que "no interesan a nadie", sino para "trabajar por mejoras concretas en la vida de la ciudadanía".

Este partido lamenta la "falta de visión política" demostrada a su juicio por las formaciones integradas en Unidas por Extremadura en un contexto preelectoral "especialmente delicado". "Las encuestas apuntan a un posible gobierno autonómico de la derecha y la ultraderecha si el electorado progresista no se moviliza. Un electorado cada vez más sensibilizado con cuestiones verdes como la prórroga de Almaraz, los proyectos mineros que amenazan a múltiples comarcas, la lucha contra los incendios, el bienestar animal o los impactos de la emergencia climática en el territorio", asevera Cardoso.

La formación ecologista insiste en que, ante una "encrucijada histórica" como la que vive Extremadura, "no basta con proclamar la unidad: hay que hacerla posible". Por ello, considera que la "exclusión" del Partido Verde de la "coalición progresista" no resulta una "buena noticia" para la región.

En este contexto, Cardoso hace un llamamiento a los votantes del Partido Verde para que no opten por la abstención: "Pedimos que acudan a votar con más determinación que nunca, a la lista que se comprometa con un nuevo camino para desalojar del gobierno a la extrema derecha y a quienes pactan con ella. Están en juego la vivienda, la sanidad pública, el acceso al agua, la protección de nuestros ecosistemas, el empleo digno y el futuro de una región que no puede permitirse más retrocesos", recalca.