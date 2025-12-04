Extremadura destina desde este viernes hasta 3.000 euros por tienda para la modernización del comercio al por menor

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves la resolución que pone en marcha la convocatoria de ayudas destinadas a reforzar las capacidades avanzadas de las pymes del comercio minorista durante los años 2025 y 2026. La línea de financiación cuenta con un presupuesto total de 3 millones de euros.

El objetivo es impulsar la modernización del pequeño comercio, fomentando su accesibilidad universal y apoyando su transición hacia modelos digitales y sostenibles.

Podrán solicitar estas ayudas tanto personas físicas como jurídicas, agrupaciones, comunidades de bienes u otras unidades económicas sin personalidad jurídica propia, siempre que se trate de pequeñas y medianas empresas dedicadas principalmente a alguna de las actividades de comercio al por menor recogidas en la resolución. Además, el establecimiento comercial para el que se pida la ayuda debe estar ubicado en Extremadura.

La inversión aprobada deberá ser igual o superior a 1.500 euros y estar relacionada con actuaciones subvencionables como procesos de digitalización, medidas para optimizar el consumo energético, mejoras en los locales comerciales o la contratación de servicios profesionales para asesoramiento en marketing en el punto de venta, reputación digital, diseño de tienda o escaparatismo.

Las ayudas cubrirán el 60 % de los gastos elegibles, porcentaje que aumentará hasta el 75 % si el proyecto se desarrolla en municipios con menos de 5.000 habitantes. En cualquier caso, la cuantía máxima por establecimiento será de 30.000 euros.

El plazo para presentar solicitudes abrirá este viernes, 5 de diciembre, y permanecerá activo hasta el 31 de mayo de 2026.