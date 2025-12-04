Extremadura prevé una ocupación del 90% en el puente de diciembre

Extremadura prevé una ocupación media del 90% durante el puente de diciembre, un dato que confirma la "fortaleza" del destino en estas fechas y que en numerosos enclaves alcanzarán el cien por cien, según ha resaltado este jueves la Junta de Extremadura. La Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (Feextur) confirman esa ocupación del 90% en los tres días festivos de este puente.

Según ha precisado, el perfil mayoritario de quienes visitarán la región será el de turismo nacional, que representará cerca del 80% del total, aunque se espera una presencia "destacada" de turismo internacional, que se moverá en una horquilla de entre el 18 y el 20%, "lo que consolida el interés creciente por Extremadura también en temporada baja".

Peregrinación, observación de aves y turismo cultural

En cuanto a motivaciones, el puente atraerá especialmente a visitantes vinculados al turismo de peregrinación, a la observación de aves y al turismo cultural, "impulsado por la amplia oferta patrimonial y de actividades que Extremadura pone en marcha en estas fechas", ha señalado el Ejecutivo regional en una nota.

A su juicio, estas previsiones confirman la capacidad de Extremadura para posicionarse como un destino preferente en los grandes periodos vacacionales, al combinar naturaleza, cultura y experiencias singulares en un momento del año especialmente atractivo para quienes buscan planes "de calidad y sin masificaciones", según recoge Efe.

Con motivo del puente de la Inmaculada, los centros de interpretación vinculados a la Vía de la Plata y al Camino de Santiago en Extremadura abrirán de manera excepcional el lunes 8 de diciembre, una jornada en la que habitualmente permanecen cerrados, para aprovechar el previsible incremento de visitantes y facilitar el acceso a estos espacios para descubrir el patrimonio histórico de la región.

"Extremadura se prepara para vivir uno de los grandes puentes del final de año, una cita clave para el sector turístico que, con un mínimo de cuatro días, puede ampliarse hasta cinco jornadas en función del calendario y la planificación de los viajeros", ha apuntado la Junta.