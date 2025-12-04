Extremadura tendrá cuatro escenarios de riesgo ante las infecciones respiratorias: de la mascarilla al teletrabajo

El Ministerio de Sanidad aprobó ayer con todas las comunidades autónomas un protocolo común frente a la gripe, coronavirus y otras infecciones respiratorias, con cuatro escenarios de riesgos que van desde el uso de las mascarillas en los centros sanitarios a la propuesta de teletrabajo. El documento se presentó el viernes pasado a los consejeros de Sanidad y recoge una serie de actuaciones, según el nivel de expansión de las enfermedades. "El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible", afirmó la ministra del ramo, Mónica García, a través de una publicación en la red social X.

En concreto, en el protocolo se definen cuatro escenarios de riesgo determinados a partir de los niveles de transmisibilidad detectados, junto con la evaluación del resto de indicadores y el análisis del impacto en los recursos asistenciales y en la población susceptible. Esta clasificación permite adaptar las medidas a la evolución de la situación epidemiológica en cada territorio, reforzando la capacidad de respuesta sanitaria y comunitaria. Las distintas administraciones prestarán especial atención a entornos vulnerables como residencias de mayores o unidades hospitalarias específicas.

La aplicación de las medidas propuestas debe hacerse de forma escalonada e incremental, garantizando que en cada escenario se implementen también las recomendaciones de los niveles acordados. El primer escenario es de situación interepidémica o basal, el segundo es el de nivel bajo o medio, el tercero de epidemia de nivel alto y el cuarto de nivel muy alto. En el texto se especifica que el ámbito de aplicación es definido por las comunidades autónomas y los escenarios de riesgo son estimados por estas en función de la situación epidemiológica.

Las recomendaciones

En el escenario de situación interepidémica o basal, se mantienen las medidas preventivas generales, como la promoción de la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la formación del personal. Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica en personas síntomas respiratorios, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables, así como su uso continuado por parte de trabajadores sintomáticos en centros sociosanitarios.

En el caso de un escenario de epidemia de nivel bajo o medio, las instituciones reforzarán su coordinación y la comunicación con la ciudadanía. La recomendación del uso de las mascarillas "se intensifica" y se extiende a áreas sensibles de hospitales como unidades oncológicas o de trasplantes, aplicables tanto a profesionales sanitarios como a pacientes y acompañantes. Para las residencias de mayores, se plantean "medidas adicionales al uso de mascarilla para trabajadores con síntomas si se detecta transmisión del virus".

La mascarilla sería de "uso generalizado" en espacios comunes de centros sanitarios, como salas de espera o urgencias en el escenario de epidemia de nivel alto, siempre en forma de recomendación. En centros residenciales, se revisa la política de visitas y se aconseja a personas vulnerables utilizar mascarilla en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

Por último, el documento contempla para el escenario de epidemia de nivel muy alto una coordinación "extraordinaria" entre administraciones, mediante reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "Las autoridades sanitarias podrán establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos", reza el protocolo.

En Extremadura

Cabe recordar que la Consejería de Salud y Servicios Sociales reconoció la semana pasada que se estaba estudiando la posibilidad de implantar la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios, sin embargo, hasta el momento se sigue apostando por recomendar su uso ante posibles síntomas, la vacunación, la higiene de manos, el aislamiento social, si fuera necesario, y los antivirales bajo prescripción médica. La consejera del departamento sanitario, Sara García, se ha mostrado a favor de un protocolo común frente a las infecciones respiratorias.

Hace una semana, la tasa de incidencia de la gripe en la Atención Primaria se situaba en 27 casos por cada cien mil habitantes, un 63% menos que siete días atrás, cuando alcanzaba los 73 casos, según el informe del sistema de vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Extremadura, de la Red de Vigilancia Epidemiológica, correspondiente a la semana 47 de 2025 (del 17 al 23 de noviembre). En la primera semana del mes, la incidencia llegó a situarse en 59 casos.