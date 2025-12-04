Agenda laboral
Firmados los calendarios laborales de Construcción y Cemento para 2026 en Extremadura: así quedan los festivos
El acuerdo suscrito por CCOO fija 1.736 horas de jornada anual y contempla 12 festivos nacionales, 2 locales y 7 de convenio
L. L.
CCOO del Hábitat de Extremadura ha firmado los calendarios laborales del sector de la Construcción y de Derivados del Cemento correspondientes al año 2026 en las provincias de Badajoz y Cáceres. El acuerdo establece en 1.736 horas el cómputo anual de la jornada laboral y garantiza para los trabajadores y trabajadoras del sector 12 festivos nacionales, 2 festivos locales y 7 festivos de convenio.
Jornada intensiva en verano
El documento mantiene la reducción de una hora en la jornada laboral diaria entre el 14 de julio y el 14 de agosto, ambos incluidos, facilitando la jornada intensiva para mitigar los riesgos derivados del exceso de calor durante ese periodo.
Reivindicación de la jornada continuada
Desde CCOO del Hábitat de Extremadura señalan que seguirán trabajando y reivindicando que la jornada continuada se implante de forma generalizada en todas las empresas del sector, además de solicitar que se amplíe el periodo de reducción horaria. El sindicato sostiene que la extensión de este modelo permitiría mejorar la conciliación laboral y familiar y contribuiría a atraer a jóvenes y nuevos profesionales, en un sector que arrastra un importante déficit de mano de obra.
Valoración del proceso negociador
El proceso de negociación entre las organizaciones sindicales y la patronal para la elaboración de los calendarios ha sido largo, pero desde CCOO valoran positivamente el resultado alcanzado.
CCOO del Hábitat de Extremadura reitera su compromiso con la mejora de las condiciones laborales en la construcción y con la modernización del sector, con el objetivo de garantizar un empleo más digno, seguro y atractivo.
Así quedan los calendarios
Calendario laboral de la Construcción de la Provincia de Cáceres
- 1 de enero (nacional)
- 5 de enero (convenio)
- 6 de enero (local, aunque también es nacional; el calendario lo marca como local)
- 1 de febrero — no festivo, solo aparece marcado visualmente pero sin color de la leyenda
- 1 de marzo (nacional)
- 9 de marzo (autonómico – Día de Extremadura trasladado en 2026)
- 13 de marzo (local)
- 1 de abril (convenio)
- 3 de abril (nacional – Viernes Santo)
- 1 de mayo (nacional)
- 6 de mayo (convenio)
- 12 de octubre (nacional)
- 1 de noviembre (nacional)
- 7 de diciembre (convenio)
- 8 de diciembre (nacional)
- 24 de diciembre (convenio)
- 25 de diciembre (nacional)
- 31 de diciembre (convenio)
Calendario laboral de la Construcción de la Provincia de Badajoz
- 1 de enero (nacional)
- 5 de enero (convenio)
- 6 de enero (local — aunque también es nacional, el calendario lo marca como local)
- 16 de marzo (local)
- 3 de abril (nacional)
- 22 de abril (convenio)
- 1 de mayo (nacional)
- 6 de mayo (convenio)
- 15 de agosto (nacional)
- 7 de septiembre (convenio)
- 8 de septiembre (autonómico)
- 12 de octubre (nacional)
- 1 de noviembre (nacional)
- 6 de diciembre (nacional)
- 8 de diciembre (nacional)
- 24 de diciembre (convenio)
- 25 de diciembre (nacional)
- 31 de diciembre (convenio)
Calendario laboral Derivados del Cemento de la Provincia de Cáceres
- 1 de enero (nacional)
- 5 de enero (convenio)
- 6 de enero (local, aunque también es nacional; el calendario lo marca como local)
- 1 de marzo (nacional)
- 9 de marzo (autonómico – Día de Extremadura trasladado en 2026)
- 13 de marzo (local)
- 1 de abril (convenio)
- 3 de abril (nacional – Viernes Santo)
- 1 de mayo (nacional)
- 6 de mayo (convenio)
- 15 de agosto (nacional)
- 7 de septiembre (convenio)
- 8 de septiembre (autonómico – Día de Extremadura)
- 12 de octubre (nacional)
- 1 de noviembre (nacional)
- 7 de diciembre (convenio)
- 8 de diciembre (nacional)
- 24 de diciembre (convenio)
- 25 de diciembre (nacional)
- 31 de diciembre (convenio)
Calendario laboral Derivados del Cemento de la Provincia de Badajoz
Calendario laboral Derivados del Cemento de la Provincia de Badajoz
(lista continua y clasificada por tipo entre paréntesis)
- 1 de enero (nacional)
- 5 de enero (convenio)
- 6 de enero (local, aunque también es nacional; el calendario lo marca como local)
- 1 de marzo (nacional)
- 9 de marzo (autonómico – Día de Extremadura trasladado en 2026)
- 7 de abril (local)
- 1 de mayo (nacional)
- 6 de mayo (convenio)
- 15 de agosto (nacional)
- 7 de septiembre (convenio)
- 8 de septiembre (autonómico – Día de Extremadura)
- 12 de octubre (nacional)
- 1 de noviembre (nacional)
- 7 de diciembre (convenio)
- 8 de diciembre (nacional)
- 24 de diciembre (convenio)
- 25 de diciembre (nacional)
- 31 de diciembre (convenio)
