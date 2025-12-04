El Gobierno asumirá las pruebas de ADN de 26 represaliados de una fosa común en Villanueva de la Serena

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido con la Asociación de Familiares del Memorial a las Víctimas del Franquismo de Villanueva de la Serena (Afameva) a asumir el coste de las pruebas de ADN para la identificación de los restos encontrados en una fosa común en el cementerio de la localidad pacense. Lo ha hecho tras visitar los trabajos de exhumación y mantener un encuentro con los familiares de la víctimas, donde ha conocido de primera mano el trabajo "magnífico" que hacen los antropólogos y los expertos para recuperar los restos de las personas que fueron fusiladas tras la Guerra Civil y años posteriores.

Entre 2016 y 2024, se han excavado 5 fosas en el cementerio municipal y se han podido recuperar 38 cuerpos de represaliados republicanos. Se han analizado los restos de 12 personas y el compromiso es cubrir el coste de los 26 restantes.

Inocencia Solomando Daza, miembro de la asociación, ha agradecido al ministro su compromiso y su visita al lugar donde se encuentran los restos de sus familiares que fueron "asesinados", y que han tratado de identificar hasta ahora con fondos propios y una serie de ayudas que se han terminado a falta de realizar el ADN a los restos de 26 personas. "Ya no tenemos dinero ni subvención de ninguna clase, entonces le hemos pedido al ministro que por favor nos ayude a hacer ese ADN y que nos financie eso, y el ministro ha dicho que lo hará", ha explicado.

Se han recuperado los restos de 10.000 personas a nivel nacional

Torres ha explicado que en España se han recuperado en fosas, cunetas y pozos restos de cerca de 10.000 personas y quedan susceptibles de exhumar otras 10.000 personas. "Este es un trabajo que debería ser reconocido por todos los demócratas, para cerrar heridas de una contienda que nunca se debió producir, una Guerra que jamás debieron vivir nuestros antepasados. Y ahora toca preservar la democracia y una manera de preservarla, sin duda, es dar dignidad, reparación, justicia y no repetición a los hechos que ocurrieron entonces. Mi reconocimiento a las asociaciones y particulares que trabajan por la memoria democrática”, ha señalado.