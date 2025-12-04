Ya hay fecha para la admisión de alumnos el próximo curso en Extremadura: del 9 al 22 de abril

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución por la que se convoca el procedimiento para la admisión del alumnado de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2026/2027.

El plazo general de presentación de solicitudes será del 9 al 22 de abril de 2026.

Para solicitar plaza en un centro docente será necesario reunir los requisitos establecidos en el Decreto 128/2021, de 17 de noviembre, considerando que, para cada una de las etapas educativas, el alumnado deberá haber cumplido la edad necesaria a fecha 31 de diciembre del año 2026.

Con el objeto de garantizar desde los servicios centrales una adecuada coordinación en el procedimiento de escolarización a nivel regional, la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, una vez recabados los datos de la Inspección de Educación y de las distintas comisiones de escolarización, deberá enviar informe a la Secretaría General de Educación y Formación Profesional antes del inicio de cada proceso de admisión.

El citado informe indicará el número de plazas vacantes ofertadas para cada uno de los cursos de todos los centros autorizados y sostenidos con fondos públicos para el curso escolar, especificando las reservadas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Asimismo, deberá indicar la propuesta, si procede, de modificación de zonas de escolarización y la adscripción de los centros sostenidos con fondos públicos en aquellas localidades donde exista más de uno, para su aprobación antes de la apertura del plazo de solicitudes de cada uno de los procedimientos por la Secretaría General de Educación y Formación Profesional.

Necesidades educativas especiales

Para garantizar y mejorar la previsión de plazas para el alumnado con necesidades educativas especiales, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha organizado las fechas del procedimiento para la solicitud de medidas extraordinarias y excepcionales de escolarización para agilizar el proceso.

Las delegaciones provinciales de Educación ofertarán, mediante resolución, el número de plazas vacantes para los cursos correspondientes, tanto en el procedimiento específico de adscripción como en el procedimiento general de admisión, especificando aquellas reservadas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de necesidades educativas especiales.

También especificará las plazas reservadas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar; que curse simultáneamente enseñanzas de ESO o Bachillerato y enseñanzas regladas de música o danza; y que curse simultáneamente enseñanzas de ESO o Bachillerato y programas deportivos de alto rendimiento.

Dicha resolución será publicada el 8 de abril de 2026 por todos los centros educativos para cada uno de los procedimientos y deberán exponerse en los tablones de anuncios.

Orden de preferencia

En cada solicitud, en el momento de su presentación, se establecerá un orden de preferencia señalando, en primer lugar, el centro docente prioritario por el que se pretende ser admitido, pudiéndose indicar hasta cuatro centros más en los que prefieran su admisión subsidiariamente, en caso de no ser admitidos en el primero.

La solicitud se deberá presentar preferentemente de forma electrónica, a través de la plataforma informática de gestión educativa Rayuela y, si no fuera posible la tramitación telemática, se podrá presentar dicha solicitud de forma presencial.

El alumnado que haya obtenido una plaza escolar en este procedimiento de admisión deberá formalizar la matrícula en el centro educativo donde haya sido admitido, del 1 al 15 de julio de 2026 en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato; y del 1 al 9 de septiembre de 2026, para el alumnado a quien se le haya adjudicado plaza por las comisiones de escolarización con posterioridad al 15 de julio.