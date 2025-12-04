Sanidad
Huelga de médicos: la Junta fija servicios esenciales para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre en Extremadura
La orden de la Consejería de Salud entrará en vigor este jueves para asegurar la asistencia sanitaria durante la huelga convocada por la CESM, que también afectará a actividades como exploraciones diagnósticas urgentes
La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha dictado una orden por la que se garantiza la prestación de servicios esenciales en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES), con motivo de la huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
La huelga, de carácter general y ámbito nacional, tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre y afectará a todo el personal sanitario del grupo A1 del Sistema Nacional de Salud -incluido el personal en formación sanitaria especializada- sin distinción de tipo de contrato ni modalidad de gestión.
La orden, firmada por la consejera Sara García y publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), subraya que la asistencia sanitaria constituye un servicio público esencial vinculado al derecho a la protección de la salud, recogido en el artículo 43 de la Constitución Española.
En este sentido, se han fijado los servicios mínimos "con el objetivo de evitar un grave riesgo para la seguridad, la integridad física y la vida de las personas", según recoge la Agencia Efe.
Centros de salud y PAC funcionarán como en días festivos
Así, en Atención Primaria, los centros de salud con Punto de Atención Continuada (PAC) funcionarán como en días festivos; en los que no dispongan de PAC, se asignará un médico exclusivamente para urgencias. También se designará un veterinario en cada matadero, y los servicios de urgencias y emergencias se considerarán en su totalidad como servicios mínimos. En los centros sociosanitarios se designará en jornada ordinaria un médico como servicios mínimos para las urgencias.
En el ámbito hospitalario, se mantendrá el personal médico de guardia habitual de fines de semana y festivos, así como la atención a pacientes con necesidades inaplazables. Además, se garantizará el funcionamiento de servicios clave como urgencias hospitalarias, diálisis, cuidados críticos, oncología, cirugía urgente, radioterapia, laboratorio, farmacia hospitalaria y consultas externas para pacientes oncológicos y obstétricos de alto riesgo.
La orden también contempla la continuidad de actividades específicas como exploraciones diagnósticas urgentes, tratamientos de hemodinámica y atención en admisión hospitalaria para situaciones de urgencia.
La orden entrará en vigor este jueves y se aplicará durante los días de convocatoria de huelga, extinguiéndose con la desconvocatoria.
