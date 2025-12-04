21D: Elecciones en Extremadura
Irene de Miguel: «Queremos que en Extremadura se pueda vivir, no sobrevivir»
Unidas por Extremadura pretende hacer de la región «el dique de contención de las derechas»
Unidas por Extremadura ha querido dejar claro que afronta la cita electoral con «fuerza, ilusión y alegría», y así lo ha demostrado en el acto festivo celebrado este jueves en el Corral de las Cigüeñas de Cáceres, en el que ha participado el cantautor Luis Pastor, para abrir la campaña electoral. Irene de Miguel, candidata a la Presidencia de la Junta, se ha mostrado convencida de que «estas son nuestras elecciones». «Les vamos a pegar un pedazo de susto», dijo.
"Pelear por la región"
De Miguel se ha comprometido a «pelear la región». «Nos vamos a dejar la piel para que aquí se pueda vivir y no sobrevivir», ha asegurado. En esta línea, ha enumerado algunos de los «principales hitos» del gobierno de María Guardiola en estos dos años y medio, el primero, la rebaja de impuestos, de la que dice que ya ha generado un agujero de 120 millones de euros a las arcas públicas. «La fiscalidad en Extremadura está sostenida en las espaldas de la gente trabajadora, no en los rentistas, los grandes propietarios y las grandes eléctricas», denunció.
También ha recriminado a María Guardiola la posición de su gobierno ante el «terrible» genocidio en Palestina, «porque lo que propuso fue crear un plan para apoyar a las empresas extremeñas que estaban vendiendo armas a Israel, como Rheimetal en Navalmoral». Además, le ha afeado «el caos en el transporte escolar, que dejó sin clases a más de 7.000 niños y niñas», el «deterioro» del sistema público de salud, porque «una persona tiene que esperar más de 20 días para que le vea su médico», o la llegada de la primera universidad privada a Extremadura.
Una "fuerza imparable"
Ante todo ello, De Miguel ha asegurado que la región se merece mucho más. «Se merece un espacio político como el nuestro, sólido, fuerte y coherente, en el que no se anteponen los intereses personales ni partidistas a los de esta tierra». «Ante todo Extremadura, porque este espacio nace en Extremadura, por Extremadura y para Extremadura», ha declarado.
En consecuencia, Irene de Miguel cree que María Guardiola tendrá que dimitir tras el 21 de diciembre, porque «no solo no va a ganar las elecciones, sino que vamos a demostrarle a todo el país que Extremadura tiene una fuerza imparable para ser el dique de contención de las derechas».
