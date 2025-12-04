La Junta garantiza la subida del 2,5% a los empleados públicos y fija enero como fecha límite

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha garantizado que la Junta abonará "cuanto antes" la subida salarial del 2,5 por ciento a los empleados públicos, un incremento que será efectivo "a más tardar" en el mes de enero.

Manzano ha trasladado un mensaje de "absoluta tranquilidad" a los trabajadores y ha insistido en que percibirán "con la mayor celeridad posible" la actualización de esta anualidad y las siguientes. La consejera también ha anunciado que este jueves se ha convocado la Mesa General y que se reunirá la próxima semana para formalizar el acuerdo con los agentes sociales y llevarlo posteriormente al Consejo de Gobierno.

La titular de Hacienda ha destacado que el Ejecutivo autonómico ya ha pagado 200 millones "de todas y cada una de esas actualizaciones salariales", incluida la deuda pendiente de 2020.

La actualización no se incorpora en la nómina de este mes

Manzano ha explicado que la nómina de diciembre, que incluye la paga extra, debe cerrarse antes para abonarse entre los días 18 y 20, lo que impide incorporar ahora la actualización del 2,5 por ciento. "Mañana se cierra la nómina de diciembre. Por lo tanto, no nos da tiempo a realizar esa actualización de las tablas salariales", ha señalado.

Aun así, ha recalcado que la Junta trabaja para pagar "cuanto antes" el incremento y ha reiterado un mensaje de "tranquilidad absoluta". Preguntada por si podría abonarse antes de que termine 2025, ha afirmado que el Ejecutivo trabaja técnicamente "para que eso sea posible". La actualización requiere modificar las tablas salariales y generar una nueva nómina en coordinación con la empresa responsable del sistema de pagos. En cualquier caso, el incremento será efectivo "a más tardar" en enero.

69 millones y otros 42 para 2026

La consejera ha detallado que la subida del 2,5 por ciento de 2025 tendrá un impacto de 68,5 millones. Su consolidación en 2026 supondrá 69 millones y el incremento adicional del 1,5 por ciento previsto para ese año sumará otros 42 millones. A ello se añaden 8 millones correspondientes al 2 por ciento de 2020 "que no pagó el gobierno del señor Vara" y que deberán abonarse en el primer cuatrimestre de 2026.

Sobre si el 1,5 por ciento de 2026 podría incorporarse ya en la nómina de enero, Manzano ha indicado que se está analizando, aunque ha reconocido que estos son "meses muy complejos" por los cierres y aperturas de ejercicio. "Espero poder informarles lo antes posible, pero ahora están los equipos trabajando y tenemos que verlo", ha concluido.