Montánchez celebra 25 años de sabor y tradición ibérica: ¡estáis invitados a disfrutar!

Un cuarto de siglo haciendo latir el corazón de los amantes del cerdo ibérico. Montánchez se prepara para celebrar las bodas de plata de la cita gastronómica más importante de la provincia en torno al jamón y sus derivados: XXV Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico. El llamado ‘pueblo que huele a jamón’ se convierte durante dos días en epicentro de los productos de calidad y acoge a miles de visitantes en busca de ese buqué único tan característico de todo lo que se elabora y se cura al aire de la sierra de Montánchez.

Los productos de Montánchez adquieren cada vez más relevancia y su presencia en las grandes ferias del sector como el Salón del Club de Gourmets es ya habitual. En la última edición estos productos fueron alabados por el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Así, los próximos 5 ,6 Y 7 de diciembre tendrá lugar en Montánchez la vigésima quinta edición de las Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico, organizada por el Ayuntamiento de Montánchez, donde se ensalzarán todos los productos derivados del mismo.

La carpa central del las Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico registra un lleno absoluto. / EL PERIÓDICO

Los ibéricos, protagonistas

El jamón y el resto de productos ibéricos se convierten en los grandes protagonistas de esta feria, cuya actividad principal es la degustación de los productos ibéricos acompañados como no, de quesos, vinos y dulces de la comarca que harán las delicias de vecinos y visitantes.

El programa comienza el viernes día 5 de diciembre con la celebración de una inauguración formal en el centro cívico de Montánchez, donde se llevará a cabo un reconocimiento al Centro Educativo IES Sierra de Montánchez por ofertar, el ciclo formativo de técnico en elaboración de productos alimenticios perteneciente a la familia de industrias alimenticias, permitiendo al alumnado de nuestro municipio y de la comarca que ha cursado esta formación una altísima inserción laboral y empleabilidad en empresas del sector alimentario.

El jamón ibérico es protagonista estos días en Montánchez. / EL PERIÓDICO

Matanza tradicional

El sábado 6 de diciembre, los más madrugadores podrán asistir a una recreación de la matanza tradicional del cerdo, tan característica de nuestros pueblos, donde se mostrarán técnicas de despiece y de elaboración de productos forma tradicional. Todo ello, acompañado de unas buenas migas y licores de la tierra.

Con la inauguración de la carpa, a las 12.30 horas, se da el pistoletazo de salida a la actividad principal de la feria, que no es otra, que la degustación de productos, con prácticamente una veintena de stands que participan en la feria mostrando los productos que con tanto mimo elaboran.

Charanga a las puertas de Casa Bautista, una de las grandes industrias de la zona. / Juan José Ventura

Aunque la gastronomía y el buen comer son el objetivo principal de la feria, durante esta edición se han preparado una serie de actividades complementarias para el disfrute de todos los públicos con actuaciones musicales con grupos como ‘Rumba pa ti’ y los ‘Los Casetes’ el sábado. El domingo, el cantautor Aurelio Gallardo será el encargado de asegurar la fiesta a los asistentes.

Para que todos los asistentes puedan desplazarse hasta Montánchez de forma cómoda, el Ayuntamiento de Montánchez pone a disposición autobuses con salidas desde Cáceres, Trujillo y Almoharín.

Consulta los horarios en este PDF

En definitiva, un programa pensado para dar protagonismo a los productos del cerdo ibérico tan afamados en la localidad unido a la música y el buen ambiente por el que es conocido la localidad.