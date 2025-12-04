Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de diciembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Algunos de los líderes nacionales que visitarán Extremadura durante la campaña electoral.

Algunos de los líderes nacionales que visitarán Extremadura durante la campaña electoral. / EL PERIÓDICO

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura, epicentro electoral: los líderes nacionales invaden desde este jueves la campaña

El inicio de la campaña del 21D reunirá en la región a Sánchez, Feijóo, Abascal e Ione Belarra, en una pugna marcada por la tensión política del país

¿Cuándo descubrieron los cacereños quiénes eran los Reyes Magos?: "Abrí el armario y vi los regalos, pero me hice la tonta"

Los recuerdos de la infancia guardan la emoción de recibir regalos en Navidad, así como la mezcla de sorpresa y desilusión al comprender la realidad

Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres, tras la condena a cuatro jóvenes por un caso de hostigamiento en un colegio: "El valor de un menor"

En cada encuentro había un menor que intentaba poner orden en un caos que él no había creado

Juicio por drogas en Cáceres: piden seis años de prisión para una mujer reincidente que vendía sustancias en pisos

La Fiscalía Provincial pide hasta seis años de cárcel para ella y cuatro para otro acusado, ambos por venta de droga en Plasencia desde agosto de 2024

"Compartimos el mismo pan": despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas

Su defensa de la escuela pública y su entrega como delegado sindical dejan una huella imborrable entre docentes de Extremadura

TEMAS

