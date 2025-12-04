Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de diciembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Extremadura, epicentro electoral: los líderes nacionales invaden desde este jueves la campaña
El inicio de la campaña del 21D reunirá en la región a Sánchez, Feijóo, Abascal e Ione Belarra, en una pugna marcada por la tensión política del país
¿Cuándo descubrieron los cacereños quiénes eran los Reyes Magos?: "Abrí el armario y vi los regalos, pero me hice la tonta"
Los recuerdos de la infancia guardan la emoción de recibir regalos en Navidad, así como la mezcla de sorpresa y desilusión al comprender la realidad
Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres, tras la condena a cuatro jóvenes por un caso de hostigamiento en un colegio: "El valor de un menor"
En cada encuentro había un menor que intentaba poner orden en un caos que él no había creado
Juicio por drogas en Cáceres: piden seis años de prisión para una mujer reincidente que vendía sustancias en pisos
La Fiscalía Provincial pide hasta seis años de cárcel para ella y cuatro para otro acusado, ambos por venta de droga en Plasencia desde agosto de 2024
"Compartimos el mismo pan": despedida a Antonio Ramiro Cortijo, un maestro de Cáceres que unió aulas y personas
Su defensa de la escuela pública y su entrega como delegado sindical dejan una huella imborrable entre docentes de Extremadura
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
- La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
- Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
- La Junta de Extremadura urge al Gobierno 'seguridad jurídica' para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
- Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos
- Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'