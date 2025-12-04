Los Premios Extremadura Exporta reconocen el talento y la innovación de cinco empresas

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha asistido este pasado miércoles a la novena edición de los Premios Extremadura Exporta, que reconocen el esfuerzo, la innovación y la excelencia de las empresas extremeñas en su proyección internacional. El consejero ha felicitado a los galardonados y ha destacado que estos premios se han consolidado como símbolo de credibilidad y calidad, impulsando la visibilidad de las empresas y "generando sinergias que enriquecen el tejido empresarial de la región", señala la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Este año, los galardones han recaído en Mr. Bones, S.L., que recibe el Premio Joven, por su rápida internacionalización en el sector de alimentación natural para mascotas, exportando ya el 60% de su producción a más de 25 países.

Por su parte, Grupo Gescasi, S.L., Premio Empresa Digitalizada, por su apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial en la gestión y expansión internacional de cerraduras inteligentes; el Premio Servicios ha recaído en Astex Sistemas de Seguridad, S.L., por su liderazgo en soluciones integrales de seguridad privada y transporte especializado en el Espacio Económico Europeo.

Mientras que Pronat, S.C., ostenta el Premio Agroalimentario, por su innovación en la transformación del tomate y otros productos vegetales, generando empleo estable y presencia en ferias internacionales; y Gameroil, S.A.L., el Premio Trayectoria, por su consolidación como fabricante de lubricantes, exportando más del 60% de su producción a más de 20 países y demostrando que Extremadura puede liderar sectores industriales más allá del agroalimentario.

Tal y como ha dicho el consejero, estos premios no solo reconocen logros empresariales, sino que "inspiran y motivan a otras compañías a integrar la internacionalización en su estrategia, contribuyendo al desarrollo regional, la creación de empleo cualificado y la modernización de procesos productivos".

Para Santamaría, empresas como las galardonadas son las "protagonistas de la evolución positiva" de las relaciones comerciales de Extremadura, que reflejan "el dinamismo y la competitividad" de las empresas de la región en los mercados internacionales. Cabe recordar que las exportaciones registradas en el mes de septiembre en la Comunidad Autónoma de Extremadura se cifraron en 378,4 millones de euros, un 25,1% más.

3.000 millones de euros en exportaciones

En los nueve primeros meses de 2025, las exportaciones extremeñas alcanzaron casi los 3.000 millones de euros, un 17% más que las del mismo periodo del año anterior, siendo la comunidad autónoma donde más han aumentado, mientras que en España suben un 0,5%.

Estos datos ponen de manifiesto, subraya el Ejecutivo regional, el "dinamismo" del tejido exportador extremeño y la "importancia de seguir reforzando el conocimiento y el uso de los instrumentos que facilitan la proyección internacional de nuestras empresas", según ha indicado Santamaría. "La internacionalización no está reservada para unos pocos, sino que es una oportunidad abierta para cualquier empresa: grande, pequeña, industrial, tecnificada o tradicional. Y el objetivo es acompañaros en ese proceso", ha dicho.

Guillermo Santamaría ha recordado que las empresas tienen a su disposición servicios que permiten que "cualquier empresa dé sus primeros pasos o consolide su presencia exterior" como acompañamiento profesional especializado, información de mercados, promoción exterior, así como un servicio de delegaciones comerciales en más de una veintena de mercados estratégicos, sin olvidar herramientas para facilitar la operativa diaria, como traducción, asesoramiento técnico o apoyo en la preparación de actividades comerciales internacionales.