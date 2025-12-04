«Si queremos que la transición energética sea justa, necesitamos más comunidades energéticas»

Las comunidades energéticas están despertando el interés de la sociedad extremeña. El edificio Embarcadero de Cáceres se llenó ayer miércoles para acoger la jornada ‘El futuro de las Comunidades Energéticas en Extremadura’, organizada por la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) de Extremadura que gestiona la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres y Aldealab. Más de cincuenta representantes de instituciones, empresas, asociaciones, entidades financieras y ciudadanía participaron en una cita que ofreció una visión completa sobre el presente y el futuro de este modelo energético colaborativo.

Apertura de la jornada 'El futuro de las Comunidades Energéticas de Extremadura'. / AGENEX

El acto de apertura corrió a cargo de Tirso Leal, concejal de Urbanismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Cáceres, y Raquel Pastor, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, quienes subrayaron la importancia de impulsar modelos de generación renovable más participativos, así como el papel de las administraciones públicas para apoyar esa transición hacia nuevas formas de gestión de la energía.

La primera parte del programa estuvo dedicada a analizar el contexto y las oportunidades que ofrecen las comunidades energéticas en entornos urbanos. La sesión comenzó con la intervención de Rocío Clemente, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres, quien presentó el potencial de este modelo en una ciudad patrimonial como la cacereña.

Ponencia de Jorge Andrey, de SAMSO EDS. / AGENEX

A continuación, Jorge Andrey, socio de SAMSO EDS, abordó el encaje legal de la cesión de bienes públicos a comunidades energéticas, una cuestión esencial para facilitar la participación de los ayuntamientos y el uso de espacios municipales para autoconsumo compartido.

Luis Molano, de SENDA Comunidades Energéticas. / AGENEX

Cerró este bloque Luis Molano, CEO de Senda Comunidades Energéticas, quien profundizó en las oportunidades específicas que ofrecen las comunidades energéticas en los entornos urbanos.

Presentacion del proyecto ShareRES. / AGENEX

Proyecto ShareRES

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la presentación del proyecto europeo ShareRES, cofinanciado por el programa Interreg Europe. AGENEX lidera esta iniciativa en la que participan también otros cinco socios de Letonia, Irlanda, Eslovenia, Rumanía y Chipre con el objetivo de mejorar las políticas públicas e impulsar las comunidades energéticas y la participación activa de la ciudadanía en un mercado más descentralizado.

Durante la sesión, se expusieron los avances logrados en los casi tres años que lleva en marcha el proyecto. El intercambio de conocimiento con otras regiones europeas está permitiendo trasladar a Extremadura metodologías y buenas prácticas que se canalizan a través de instrumentos de apoyo como la OTC. Entre las principales lecciones aprendidas, se destacó la importancia de contar con proyectos piloto que permitan testar modelos concretos, así como ampliar la visión de las comunidades energéticas más allá del autoconsumo fotovoltaico compartido, incorporando servicios como la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la dinamización social.

Maqueta de una Comunidad Energética. / AGENEX

Financiación y casos de éxito

La jornada continuó con una mesa redonda sobre modelos de financiación, en la que participaron Jesús Maroto, de Extraval; Carlos Ballesteros, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE); y Laura Prats, de CaixaBank. En ella se abordaron fórmulas de financiación pública, privada y mixta, además de las principales barreras a las que se enfrentan los grupos promotores y las herramientas disponibles para afrontarlas.

Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda para presentar casos de éxito nacionales y locales, con tres iniciativas inspiradoras: la comunidad energética transfronteriza de Efiduero Energy, creada en 2017 y formada por más de 70 municipios de España y Portugal; la de Toledo, la primera a nivel nacional constituida en un casco histórico y que presenta retos normativos y urbanísticos similares a los de Cáceres; y la del Salto del Calderón, en Piornal, un ejemplo ya consolidado en Extremadura por su amplia participación ciudadana.

Mesa de clausura de la jornada 'El futuro de las Comunidades Energéticas'. / AGENEX

El futuro de las OTC La última mesa redonda se centró en el futuro de las OTC, cuyo periodo de ejecución finaliza este mes de diciembre. Estas oficinas, impulsadas a nivel estatal por el IDAE con fondos procedentes del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, de la Unión Europea–NextGenerationEU, han desarrollado durante el último año y medio una intensa labor de difusión, asesoramiento y acompañamiento para promover comunidades energéticas en todo el territorio extremeño. Enla mesa estuvieron representadas las cuatro OTC existentes en Extremadura: la de AGENEX, las gestionadas por las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, y la OTCE2, del grupo Emececuadrado. Durante el debate, se expusieron los avances alcanzados, las barreras encontradas y las distintas propuestas para continuar apoyando a ciudadanía, pymes y administraciones una vez concluya el periodo oficial de ejecución. La jornada fue clausurada por Lidia Calderón, directora de AGENEX, quien resaltó que «si queremos que la transición energética sea justa, necesitamos más comunidades energéticas: mejor acompañadas, mejor financiadas y más conectadas entre sí». Calderón finalizó su intervención animando a los asistentes a seguir impulsando proyectos que acerquen la energía a las personas y que generen beneficios económicos, sociales y ambientales en toda la región.