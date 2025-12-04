Repesca del proceso de estabilización: La Junta convoca un acto público este viernes para elegir las plazas que siguen vacantes

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha convocado un acto público el próximo viernes, 5 de diciembre, para la adjudicación de las plazas del proceso de estabilización que siguen pendientes tanto por concurso de méritos como por concurso-oposición. El grueso de las plazas se cubrieron en las primeras adjudicaciones celebradas el pasado mes de junio, pero quedaron unos 500 puestos vacantes por distintas circunstancias (renuncias, duplicidades u otras causas) que se quieren cubrir ahora con ese nuevo llamamiento. Hay que recordar que el proceso extraordinario de estabilización se convocó en diciembre de 2022 y debía haber concluido a finales de 2024, pero todavía quedan categorías pendientes.

Entre ellas, según resolución publicada esta semana en el Diario Oficial de Extremadura, se convoca al acto público a las personas que no figuran en la relación de personas aprobadas en 17 categorías de personal funcionario de la Administración General de la Junta de Extremadura.

En concreto, por el cuerpo de titulados superiores se adjudicarán las plazas pendientes en las especialidades de Ciencias Económicas y Empresariales, Empleo, Ingeniería Agrónoma, Jurídica, Psicología y Veterinaria. En el cuerpo técnico serán en las especialidades de Informática, Ingeniería Técnica Agrícola, Terapeuta Ocupacional y Trabajo Social. y también se elegirán las plazas pendientes en las especialidades de Administración General, Agentes del Medio Natural, Auxiliar de Administración General, Auxiliar de Informática, Auxiliar de Laboratorio, Subalterno y Subalterno conductor. Según recoge la resolución del DOE, no se convocan para este acto de elección a las especialidades en las que hay una única persona aspirante, publicándose directamente el puesto adjudicado. Esto ocurre en el caso de Geografía e Historia, Inspección Sanitaria Médica, Administración General, Enfermería-Subinspección, Ingeniería Técnica Forestal, Ingeniería Técnica Industrial, Relaciones Laborales y Seguridad en el Trabajo.

El acto público está convocado a las 9.00 horas de este viernes, en el salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado Jesús Delgado Valhondo de Mérida y los aspirantes a ocupar estas plazas deberán comparecer personalmente con DNI o a través de un representante debidamente autorizado. El llamamiento se realizará según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

El procedimiento se repetirá para el personal laboral y hay que recordar que siguen pendiente de resolución también las plazas de Técnico de Empleo, tras una sentencia del TSJEx, que la Junta está esperando de respuesta judicial para determinar cómo aplicarla.