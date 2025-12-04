Abascal estará mañana en Cáceres para iniciar una campaña electoral con "grandes expectativas"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, aterrizará mañana de nuevo en Extremadura, en esta ocasión en Cáceres, para encabezar el acto principal con el que la formación dará inicio oficial a la campaña de cara a los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre. El evento, que se desarrollará en la plaza de San Jorge de la capital extremeña, en un ambiente que el partido prevé “multitudinario”, marcará el arranque de una agenda intensa en la región, territorio en el que Vox asegura estar volcando “todos sus esfuerzos”.

Así lo ha manifestado este jueves el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, quien ha asegurado que afrontan la campaña con "muchísima ilusión" y esperan un "gran apoyo" en las urnas, a tenor del respaldo "masivo" que la formación ha encontrado en las ciudades y pueblos extremeños en los que ya ha estado Abascal en las últimas semanas. "Un apoyo masivo, como se ha visto en todos los actos e incluso en simples ruedas de prensa que ha dado Santiago en la calle", ha reiterado.

Pegada de carteles

El candidato estará esta noche en la tradicional pegada de carteles, que en el caso de su partido se llevará a cabo en la Cruz de los Caídos de Cáceres, un sitio "emblemático" para la formación dentro de la capital cacereña. En su intervención ante los medios, con motivo de su visita a la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) para firmar la adhesión al documento que les han propuesto para el impulso de la caza en la región, Fernández ha reiterado que Abascal "estará mucho por Extremadura, tal y como ha acontecido durante la precampaña, pues este partido apuesta por la región y por sus habitantes de una manera decidida".

"Es bueno que Extremadura esté en el foco a nivel nacional, y que se puedan exponer los problemas existentes en este territorio, y a su vez las soluciones", a través de las propuestas de los diferentes partidos políticos, en este caso de Vox. "Por lo tanto, orgullosísimos de que esté Santiago Abascal en Extremadura, que va a estar mucho", ha subrayado el candidato, para quien la presencia del presidente nacional en la región "es un auténtico honor y un orgullo".