Abascal carga contra Guardiola, "la Irene Montero de Extremadura", y se erige como única alternativa a la "estafa" del PP y la "mafia" del PSOE

Ya lo hizo en 2019, cuando el fenómeno Abascal comenzaba a despegar tras su irrupción en el Congreso de los Diputados, y este viernes la plaza de San Jorge de Cáceres ha vuelto a llenarse para escuchar al líder de Vox en el acto de arranque de la campaña electoral. Desde el anuncio de las elecciones extremeñas, el pasado 27 de octubre, Santiago Abascal ha visitado la región en una decena de ocasiones, pero la cita de esta tarde era especial.

Cáceres se ha convertido en el punto de partida, el kilómetro cero, de la pugna por el poder regional que acaba de arrancar oficialmente este viernes y que tiene como único objetivo mejorar los primeros y últimos resultados cosechados por Vox en suelo extremeño (más de 49.000 votos y cinco diputados) con una campaña cuyo lema es ‘Sentido común’. Y hay mucho optimismo en las filas de Vox. Se notaba entre los líderes, pero también en los seguidores de la formación.

Ondeando rojigualdas tras sonar el mítico 'Y viva España' de Manolo Escobar, con fervorosos aplausos y cámaras en mano, han recibido los cacereños a Santiago Abascal. Le han precedido en el escenario Eduardo Gutiérrez, el portavoz del grupo municipal de Vox Cáceres, y Óscar Fernández Calle, el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, quien, entre otras cuestiones, ha puesto el acento en el gasto que supondrán las próximas elecciones, siete millones, «por el capricho de Guardiola, de una señora que no quiere pactar con Vox porque no le da la gana» para que haya «un cambio real» en Extremadura tras «42 años de socialismo: 36 de socialismo rojo y seis de socialismo azul», criticando tanto al PSOE como al PP. «O ellos o nosotros», ha espetado en varias ocasiones.

El líder nacional de Vox esta tarde en la plaza de San Jorge de Cáceres. / VOX

Y ha cerrado el acto Abascal, quien ha rebajado solo el volumen de voz de Fernández, pero no su discurso. Durante unos 20 minutos ha tenido palabras para alabar Extremadura y olvidar ideologías: «No me estoy encontrando en las calles de Extremadura gente de derechas, de izquierdas ni de centro, sino autónomos que no llegan a fin de mes, gente que nos dice que el campo se está muriendo y que está harta de corrupción y eso no es de derechas ni de izquierdas, es de sentido común», ha dicho en alusión al lema de su campaña.

"Bipartidismo corrupto"

Porque a su juicio, no es de sentido común «el abandono que ha padecido Extremadura desde hace 40 años por el bipartidismo corrupto». Y tampoco lo es la presión fiscal, la política migratoria actual («no es de sentido común exportar jóvenes extremeños e importar jóvenes africanos») o el uso del dinero público en «basuras ideológicas», citando como ejemplo pintar los pasos de cebra «de colorines». También las innecesarias, a su juicio, consejerías de Igualdad que ha anunciado que eliminarán en todos los territorios cuando lleguen al poder.

El líder de Vox ha confiado en que «cada vez más españoles saben que hay luz más allá de la estafa de unos (aludiendo al PP) y la mafia de otros (PSOE) y es la única alternativa del sentido común de Vox». Y también ha repartido a unos y otros. A María Guardiola le ha llamado la «Irene Montero de Extremadura» tras acusarle la candidata del PP de «machista» por insinuar Abascal un posible relevo de la extremeña: «pero si yo no le estoy diciendo nada por ser mujer, solo que es incapaz de llegar a acuerdos por su soberbia», ha explicado el líder nacional. Y también ha lanzado dardos al PSOE, criticando la «corrupción» socialista. Ha citado repetidamente a Pedro Sánchez, pero no ha llegado siquiera a nombrar al candidato extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Antes de recalar en Cáceres, Abascal ha visitado Montijo y este sábado la campaña continúa con otro líder nacional de la formación, en este caso será Jorge Buxadé, en Mérida.