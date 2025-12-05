La Asociación de Paladines garantiza la continuidad de la tradición de La Encamisá en Torrejoncillo

Hace 52 años, ante problemas derivados por la falta de mayordomía, se gestó en Torrejoncillo la Asociación de Paladines de La Encamisá. Es un colectivo en el que prácticamente participan todos los vecinos del municipio y su principal objetivo es la conservación de la esencia de la fiesta y de la devoción a lo largo del tiempo. Mayores y niños pagan una cuota por pertenecer a ella. Hay que destacar que esta asociación se encarga en años alternos de la organización de las fiestas junto con una mayordomía privada.

En el presente 2025, La Encamisá corresponde a una mayordomía privada, sus integrantes son: Abel Lourtau López, Conrada Sánchez Montero, Cristina Romero Gil, Gustavo A. Núñez Clemente, Inmaculada González Guillén, Isabel María Díaz Serrano, Julián González Moreno, Manuel D. Martín Gil, María José Laso Soria, Mario Ramos Mateos, Óscar M. Estévez Clemente, Óscar García Sánchez y Rafael Parro Santibáñez. Este grupo de amigos solicitó la mayordomía hace un par de años y está desempeñando su cometido con gran eficiencia.

Gustado A. Rodríguez es miembro de la Asociación de Paladines de La Encamisá. Para él es un verdadero honor formar parte de la directiva. «Independientemente de que significa mucho trabajo y que tiene una carga de responsabilidad importante, es hacer que la fiesta siga viva desde dentro y los torrejoncillanos lo aceptamos con mucho agrado». Todos los elementos de la liturgia de la Encamisá se mantienen prácticamente iguales desde que se constituyó la Asociación de Paladines en 1973. Se pueden hacer leves cambios en los elementos estructurales de la fiesta (pregón y ofrenda de flores), pero la procesión a caballos es inamovible e intocable. Este año como novedad en el merchandising se han realizado tres diseños distintos de pulseras, que pueden a adquirirse después de la novena. El actual presidente de la Asociación de Paladines es Moisés Leví Paniagua. La directiva está compuesta por diez personas, pero cada dos años se renueva en parte para que siempre haya directivos con experiencia en la organización de las fiestas.

El uso de pólvora y escopetas, que es elemento tradicional de la fiesta, es uno de los aspectos más complicados, pues existe una legislación europea muy restrictiva. «Afortunadamente, tanto desde la subdelegación del Gobierno como del propio Ayuntamiento de Torrejoncillo están por la labor de que se mantenga. A raíz de estas limitaciones nació hace dos años la Asociación de Escopeteros de La Encamisá, paralela a la de los Paladines. Están haciendo una gran labor de asesoramiento y mantener el orden tal y como manda la normativa», explica Gustavo.

Para los jóvenes de Torrejoncillo La Encamisá tiene un gran significado y representa la pasión por María Inmaculada. «Tengo hijos jóvenes –explica Gustavo- que viven la fiesta al mismo nivel que cualquier adulto. Desde la escuela y desde la familia La Encamisá se mama. Colegios e institutos realizan muchas actividades previas los días previos».

La mayordomía de María Inmaculada tiene actividades durante todo el año, aunque cuando se aproxima La Encamisá en el calendario aumenta el trabajo que abarca desde la preparación de faroles, de dulces, sábanas y novenario.