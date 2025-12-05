Ciudadanos arranca la campaña con el lema 'Vuelve Extremadura' y una silla vacía como símbolo del éxodo juvenil

Ciudadanos ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la campaña electoral con la presentación de su cartel y del lema Vuelve Extremadura, una llamada directa —según el partido— a recuperar oportunidades y revertir el abandono que aseguran que sufre la región tras décadas de gobiernos sin un proyecto de futuro.

El cartel incorpora como elemento central una silla vacía, que simboliza, en palabras del candidato Ignacio Segura Rama, a quienes han tenido que marcharse fuera por falta de oportunidades. "La silla representa a quienes se fueron, a esos hijos y sobrinas que trabajan o estudian fuera porque aquí no tuvieron opciones", ha explicado. Su objetivo, dice, es "construir una Extremadura en la que esa silla vuelva a ocuparse".

Segura ha criticado que la región "lleva 40 años atrapada entre PSOE y PP sin capacidad para transformar esta tierra", y ha defendido que Ciudadanos es "la única alternativa útil, moderna y sin ataduras", con un proyecto centrado en atraer inversión, generar empleo, culminar infraestructuras y permitir que Extremadura "compita por su propio futuro".

Durante la presentación, el candidato ha afirmado que esta campaña pone el foco en familias, juventud y recuperación de oportunidades, alertando de que "Extremadura no puede seguir perdiendo talento". Asegura que la región necesita "un proyecto que piense en los extremeños y no en los intereses de partido".

Entre sus prioridades programáticas, Ciudadanos destaca la regeneración democrática, el impulso económico, el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz dentro del mix energético, un plan realista de infraestructuras —incluido un tren digno y carreteras comprometidas— y políticas para que los jóvenes puedan desarrollar su vida en la región sin tener que marcharse.