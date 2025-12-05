"Estamos cruzando los dedos para que la peste porcina no se propague a otras zonas de España"

«Esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor», reconoce el director de la entidad que representa a ganaderos e industriales del cerdo ibérico cuando se le pregunta por la posible extensión del brote de peste porcina africana detectado en Cataluña a otras zonas de España. Extremadura es la región que concentra más ejemplares de esta raza porcina, la de mayor excelencia cárnica y que se cría sobre todo en extensivo. «Que los animales estén en plena montanera ahora hace que la preocupación sea todavía mayor», afirma.

¿Qué nivel de preocupación hay en estos momentos en el sector del ibérico tras el brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña?

Estamos preocupados y ocupados en las medidas de prevención. Hay que destacar que desde el primer momento se ha actuado y que teníamos unos protocolos perfectamente estructurados. Estábamos preparados porque es una enfermedad de la que sabíamos el riesgo de que volviese a aparecer. Es verdad que se trata de un contexto totalmente distinto, y que el sector porcino actual no tiene nada que ver con el de hace 30 años, pero también es cierto que esto nos llega en un momento especialmente sensible, cuando están todos los animales en plena montanera. Y eso hace que la preocupación sea también todavía mayor.

Jesús Pérez, durante una acción promocional de Asici. / El Periódico

La interprofesional agrupa tanto a ganaderos como a industriales, ¿en cuál de estos sectores está percibiendo una mayor alarma?

El impacto inminente ahora mismo, el más directo, es en el industrial, en la parte comercial. Es decir, desde que se detecta el brote, España deja de tener la categoría de país libre de PPA y eso activa el bloqueo de muchos mercados internacionales que son fundamentales para nosotros. El sector porcino español exporta 8.800 millones de euros al año. Evidentemente, no están bloqueados todos: la UE, que es el principal mercado, acepta la regionalización y eso nos permite que 5.100 millones puedan seguir comercializándose, salvo la zona perimetrada o, en algún caso, la provincia de Barcelona. China acepta también la regionalización, como Reino Unido, Filipinas, Corea del Sur o Singapur. Tenemos a Estados Unidos o Canadá, que parece que también, pero que se están cerrando los últimos flecos. Con todo, el impacto es evidente, porque hay otros mercados como México, Japón o Brasil que han sido cerrados de inmediato. Ahí nos preocupa toda la mercancía que está en tránsito, que entendemos que como ha salido del país antes de detectarse el foco no debería tener problemas para que fuera aceptada, y en eso está trabajando el ministerio, país a país. El otro punto de interés en la parte comercial es que entendemos que hay producto elaborado, como el caso del jamón ibérico, que tiene años de curación, sin ningún contacto con la enfermedad y que procede de periodos previos al foco. También esperamos que se pueda negociar y sea aceptado por esos países que tienen bloqueada la entrada de productos porcinos.

“Que los animales estén ahora en plena montanera hace que la preocupación sea todavía mayor”

La importante bajada de los precios en el porcino de capa blanca que se ha registrado ya, ¿es previsible que se replique en el ibérico?

Son sectores distintos, pero evidentemente están comunicados el uno con el otro. El principal efecto viene de que, si nos cierran algunos mercados, lo que producimos para ellos hay que intentar recolocarlo en otros. Si no somos capaces, seguro que habrá una corrección a corto plazo en el precio. Los mercados internacionales no se trabajan de un año para otro, sino a largo plazo. Hay que posicionarse, diferenciarse, y eso lleva su tiempo. Por ejemplo, si ahora cierran Japón, los 800 millones de euros de exportaciones suyos, ¿los va a asumir China?, pues ya nos gustaría, pero no sucede así. Las empresas y el sector harán más hincapié o reforzarán más su presencia en China porque podemos seguir exportando allí, pero será difícil que todo el producto que en un principio estaba destinado a estos mercados cerrados pueda ser asimilado por el resto. La parte ganadera también nos preocupa. Ahora mismo el foco afecta solo a animales salvajes, a jabalís, no a ninguna de las granjas que están en el perímetro, con lo cual por esa parte somos moderadamente optimistas, pero estamos cruzando los dedos para que las medidas de contención permitan que no se propague el virus y que no salga otro foco en otra zona de España, lo que realmente complicaría la situación.

¿Ve probable que la PPA acabe llegando a Extremadura?

Nosotros esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor. En sanidad animal o en bioseguridad España es una referencia a nivel mundial. Entendemos que estamos más preparados que hace 30 años, pero aun así también somos conscientes de la virulencia del virus, de la fácil propagación que tiene. Por eso, desde el primer momento, desde el viernes de la semana pasada, se han tomado unas medidas creo que acertadas. No ha habido dudas en ningún momento de que había que perimetrar la zona, de que la UME tenía que ayudar, de restringir los movimientos o de reforzar la bioseguridad en las granjas que están en el entorno.

“La peste porcina no es un problema de seguridad alimentaria, sino de sanidad animal”

Que la mayor parte de la cabaña porcina extremeña sea extensiva, ¿es un factor que juega en contra en estos momentos?

El hecho de que el animal esté en extensivo ahora mismo nos perjudica, porque controlar la enfermedad, si se diera, en un extensivo es más complicado que en una granja de intensivo, donde las medidas de bioseguridad son más sencillas de implementar. Estamos reforzando la información a los ganaderos, al sector productor, para que extremen las precauciones, pero evidentemente el impacto en el extensivo sería mucho mayor. Por eso, a pesar de que Cataluña parezca que está muy lejos de Extremadura y del suroeste peninsular, que es donde se produce el animal en montanera, insistimos mucho en la prevención.

¿Más de tres décadas sin ningún caso han hecho que se haya bajado la guardia?

Creo que no. Si no me equivoco, la enfermedad está presente en 13 países de la UE. Por nuestra posición geográfica, hemos estado al margen mucho tiempo. De que desgraciadamente haya ocurrido ahora no podemos echarle la culpa a nadie. Se ha venido trabajando desde los servicios veterinarios oficiales, se hacen controles en todo el tema de la caza… Los resortes han funcionado y se ha detectado el brote parece que en un momento inicial, lo cual nos permite cierto margen de parar el impacto, aunque seamos conscientes de que va a tenerlo. De hecho, ya lo estamos sufriendo. Somos una potencia en el sector porcino, pero eminentemente exportadores. Y si se nos bloquea el mercado internacional, este sector va a sufrir un daño considerable.

¿Afectará que esto haya sucedido en la antesala de la campaña navideña?

Entendemos que no, incluso en aquellos mercados internacionales que se hayan cerrado, porque el producto ya está en ellos y puede comercializarse. Dicho esto, para nosotros es fundamental trasladar ese mensaje de tranquilidad a la población de que esto no es un problema de seguridad alimentaria, sino de sanidad animal. Las personas no se ven afectadas ni por el contacto con la enfermedad ni por consumo de alimentos. La seguridad alimentaria está totalmente garantizada. Por supuesto, podremos comer jamón ibérico estas navidades y carnes, sin ningún problema.

Aunque la enfermedad no afecte a los humanos, ¿carne contaminada podría llegar al mercado?

No. Aquí hay una serie de controles sanitarios que, en cuanto hay alguna incidencia, se detecta de inmediato, sea la enfermedad que sea. Cuando hacemos campañas promocionales fuera de España, es una de las banderas que llevamos. El sector el agroalimentario español es puntero a nivel mundial en esta materia. Hay que transmitir ese mensaje de tranquilidad, porque en estas situaciones a veces la desinformación causa más desasosiego y frena el consumo.

Si acaba por llegar la PPA a la región, ¿cuál sería el efecto que tendría en su sector ibérico?

Habría un impacto importante en el censo de animales y en el precio a partir del cierre de las exportaciones. Pero en lo que pensamos es en intentar que no llegue y en minimizar el impacto de este foco lo máximo posible. A mí preocupa que, si llegara al sistema extensivo, ¿cuánto tiempo tardaríamos en erradicarla y en estar libres de nuevo de la enfermedad? Desde que se detecta el primer caso, hasta que vuelves a estar libre, deben pasar 12 meses sin detectar ningún nuevo caso. Que nos cierre ahora Japón o México supone que durante ese tiempo mínimo van a estar cerrados. Eso tiene un impacto en un sector en claro crecimiento, que es una potencia económica dentro del agroalimentario español y el 40% de la producción final ganadera.

¿Qué medidas preventivas se pueden tomar desde ya en las explotaciones de ibérico extremeñas?

Muchas ya están implementadas. Lo que estamos pidiendo es que haya un refuerzo de las medidas de bioseguridad establecidas. Por ejemplo, revisar el vallado perimetral que tienen las fincas, la desinfección del personal y de los vehículos que entren, reducir las visitas o los accesos a las explotaciones a lo estrictamente necesario, que si hay algún animal del que tengamos sospechas que se notifique de manera inmediata, que se controlen los alimentos que proceden de otros países… Son múltiples medidas en las que vamos a seguir insistiendo durante estos días. Creemos que la concienciación es la primera arma para luchar contra la enfermedad.

Recomendación realizadas desde Asici para prevenir la llegada del virus de la PPA. / El Periódico

¿Necesitará ayudas el sector?

Por supuesto, pero ahora no es el momento de hablarlo porque aún no conocemos las consecuencias que podemos llegar a sufrir. Es un tema que cuando toque tendremos que trabajar con las administraciones.