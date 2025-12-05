La Encamisá de Torrejoncillo, más cerca del Interés Nacional

Más cerca del Interés Turístico Nacional. La Encamisá de Torrejoncillo (3.400 habitantes) calienta motores para convertirse en una referencia de devoción, entrega y pasión de un pueblo por María Inmaculada. Torrejoncillo se vuelca un año más en los actos en honor de la Virgen. Al coincidir con el puente la afluencia de devotos puede ser espectacular. Además, vecinos y organización son conscientes de que se está redactando el expediente para que la Fiesta de Interés Turístico Regional dé el salto al Nacional. Argumentos de peso no le faltan. El año pasado se filmó un documental y esta edición se recopila la proyección por todo el país. Gustavo Rodríguez, miembro de la Asociación de Paladines, explica que “sería un reconocimiento muy importante. Fiestas con un calado tradicional parecido al nuestro ya lo tienen. Tanto desde el Ayuntamiento de Torrejoncillo, como desde la Asociación de Paladines estamos trabajando para cumplir los requisitos y presentar la memoria correspondiente”.

Mayordomos de La Encamisá 2025. / EL PERIÓDICO

Tras el novenario en honor a María Inmaculada en la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol con sermón a cargo del sacerdote Jesús Maycol, las actividades entran ya en su apogeo con el pregón de fiestas, a cargo de Juan Bartolomé López Vergel. Será en la casa de cultura ‘Raúl Moreno Molero’ y actuará el trío Piacevole. Este acto está organizado por la Universidad Popular y el Ayuntamiento de Torrejoncillo y se enmarca dentro del programa Activa Cultura 2025 de la Diputación de Cáceres.

El alcalde de Torrejoncillo, en la rueda de prensa de presentación. / Juan José Ventura

El sábado 6 de diciembre al mediodía comienza la ofrenda de flores a María que entregarán vecinos ataviados con el traje típico de Torrejoncillo. El recorrido previsto pasará por la plaza Mayor, barrio Nuevo, plaza de La Encamisá, Saturnino Serrano, San Albín, Jenaro Ramos, Francisco Corcho, Antonio Sarmiento, Gabriel y Galán y plaza Mayor.

Padre Jesús Maycol, predicador de La Encamisá 2025. / EL PERIÓDICO

Uno de los momentos de más emoción será el de la ofrenda de Eva Luceño Salgado en la iglesia parroquial. Posteriormente, la sede de los Paladines, en calle Lorenzo Díaz, se llenará de ambiente de fraternidad durante el convite para el público general que se ofrecerá a los asistentes. Al filo de la madrugada tendrá lugar el acto de andar La Encamisá.

Juan Bartolomé López, pregonero de La Encamisá 2025. / EL PERIÓDICO

El gran día será el domingo 7 de diciembre, a las diez de la noche, con la participación de más de un centenar de caballistas y otros tantos escopeteros que lanzarán salves al estandarte de la Virgen María Inmaculada. A esa hora tendrá lugar la esperadísima salida del estandarte.

Eva Lucero, oferente en La Encamisá 2025. / EL PERIÓDICO

Cuando se abran las puertas de la iglesia parroquial de San Andrés y salga el estandarte será el delirio, pues centenares de personas gritarán a la vez vivas mientras se disparan salvas a la virgen.

El estandarte se paseará por las calles del pueblo que abre sus puertas para ofrecer vino de pitarra y dulces típicos a todo el que se acerque a disfrutar de esta fiesta, en la que destacan las sábanas blancas con las que se cubren los jinetes, en recuerdo de la estrategia de defensa que, según cuenta la leyenda, llevaron a cabo los torrejoncillanos durante la Batalla de Pavía, para ocultarse del enemigo entre la nieve.

Bailes tradicionales frente a la Virgen Inmaculada. / EL PERIÓDICO

Algunas leyendas apuntan a que el origen de la fiesta está en esta batalla, que se libró el 24 de febrero de 1525 entre el ejército francés al mando del rey Francisco I y las tropas germano-españolas del emperador Carlos V, y en la que un grupo de torrejoncillanos se cubrió con sábanas blancas y se encomendó a la Virgen para poder adentrarse en las líneas enemigas sin ser descubiertos en el paisaje nevado.

Coronación Canónica de la Virgen Inmaculada de Torrejoncillo. / EL PERIÓDICO

Lo cierto es que el origen de la fiesta es una batalla y de ahí los caballos y las escopetas emulando el ejército. No obstante, la fiesta tiene un cariz religioso en agradecimiento a María Inmaculada que consiguió, según la leyenda, que las tropas españolas lograran su objetivo en esta localidad.

Imagen histórica de los niños participando en la ofrenda. / EL PERIÓDICO

Antes de la entrada del estandarte habrá un gran estruendo de fuegos artificiales.

El lunes, 8 de diciembre, es el Día de la Pura y al mediodía habrá una solemne misa mayor en la iglesia parroquial y posterior procesión. También los mayordomos 2025 ofrecerán un convite en la calle Barrio Nuevo 22. Por la tarde a las cuatro y media finalizará el novenario y procesión de La Pura.

Como en otros pueblos de Extremadura, hay un Día de la Pura Chica. Al mediodía comenzará un Festival Infantil a cargo del grupo Funámbulus y todos los niños serán convidados en la casa de cultura.

También es tradición que Torrejoncillo Televisión TTV juntamente con la Universidad Popular de Ayuntamiento de Torrejoncillo emita todos los actos. A tiempo real a través de la página web www.laencamisa.org se retransmitirá la entrada y salida del estandarte, así como algún momento destacado del recorrido. Otro dato a tener en cuenta es que las actividades y la afluencia de visitantes obliga a tomar medidas extraordinarias para evitar posibles accidentes. Cada año cuenta con un despliegue de unos cien efectivos de seguridad y emergencia entre guardias civiles, policías locales y voluntarios de Protección Civil.