Gallardo coloca el Plan de Retorno del Talento en el eje de su campaña y promete ayudas para industria y vivienda

Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, ha iniciado este viernes la campaña electoral en la empresa Inquiba, en Guareña, donde ha situado el Plan de Retorno del Talento Extremeño como una de las principales apuestas de su programa. Ha explicado que la medida, recogida como el compromiso 41, incluirá incentivos a empresas que contraten a jóvenes que decidan volver a la región, ayudas para su instalación y acceso a la vivienda, así como un “acompañamiento integral” durante su primer año de regreso.

Gallardo ha aprovechado su visita a la firma Inquiba (a la que ha definido como un “buque insignia” de la industria extremeña) para lanzar un mensaje a la juventud, a la que considera “el presente y sobre todo el futuro de cualquier sociedad”. Ha insistido en que el objetivo socialista es retener talento y recuperar a quienes se marcharon “por falta de oportunidades”.

Críticas al modelo del PP y pérdida de población

El candidato ha criticado los programas impulsados por el Gobierno de María Guardiola para atraer teletrabajadores, asegurando que se gastaron “millones de euros” en medidas dirigidas a personas de fuera, sin impacto en el empleo extremeño. Ha afirmado que estos programas han sido “un engaño” y que no han servido para frenar la pérdida de población, que mantiene a Extremadura como la única comunidad que sigue decreciendo. A su juicio, al apostar por este modelo “Guardiola ha empezado la casa por el tejado”.

Conectar industria, formación y futuro profesional

Gallardo ha defendido que el talento extremeño “hay que valorarlo”, y ha subrayado que la Universidad de Extremadura ha logrado situarse como número uno de España en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en el ranking de Shanghái. Ha considerado imprescindible “conectar la investigación y la formación con el mercado laboral” para garantizar que los jóvenes puedan quedarse en la región y, además, facilitar el retorno de quienes se fueron.

Inquiba, ejemplo de compromiso con la comarca

Durante su intervención ha destacado el programa “Acho, quédate”, desarrollado por Inquiba para atraer talento juvenil en institutos, centros de FP y la universidad. Ha calificado la iniciativa como “una auténtica maravilla”, al ofrecer oportunidades a través de la FP Dual y prácticas universitarias. Ha celebrado que “gran parte” de los jóvenes que se incorporan proceden de la comarca, lo que demuestra que este modelo “no solo genera empleo, sino arraigo”.

Ha defendido que empresas con fuerte compromiso social como Inquiba deben disponer de recursos y facilidades para captar y retener jóvenes, un enfoque que ha vinculado directamente a su Plan de Retorno del Talento.

Medidas del plan: empleo, vivienda y acompañamiento

Gallardo ha detallado que la estrategia socialista contempla ayudas para empresas que contraten a jóvenes retornados, apoyos para cubrir gastos de instalación y facilidades de acceso a la vivienda. Ha resaltado que lo esencial es acompañarles en todo el proceso para que puedan reconstruir su vida en Extremadura junto a sus familias y entorno. “Lo más atractivo es ser feliz, y para ser feliz es imprescindible estar donde están los tuyos”, ha afirmado.

Industria como motor del futuro

El candidato ha defendido que Extremadura reúne “los ingredientes imprescindibles para la industria del siglo XXI”: sol, territorio y agua. Ha asegurado que un gobierno socialista retomará los proyectos industriales impulsados en la anterior legislatura y que, según ha dicho, “han quedado varados” por la “incompetencia” del Ejecutivo de María Guardiola. Ha concluido que solo con más industria y más oportunidades se podrá consolidar un futuro estable para las nuevas generaciones.