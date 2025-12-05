Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Irene de Miguel promete clausurar el macrovertedero de La Coronada e impedir la planta de biogás

Irene de Miguel (derecha), candidata de Unidas por Extremadura, recorre las calles de La Codosera.

Irene de Miguel (derecha), candidata de Unidas por Extremadura, recorre las calles de La Codosera. / Unidas por Extremadura

Cáceres

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha defendido este viernes la importancia de los pequeños municipios y se ha comprometido a “dar la cara” por ellos durante un acto en La Coronada en el primer día de campaña. Ha asegurado que “Extremadura no es nada sin sus pueblos” y ha anunciado su intención de clausurar el macrovertedero que opera en esta localidad desde hace dos décadas.

Según ha indicado, la instalación se abrió “para 18 pueblos y ahora acoge la basura de 200”, lo que, en su opinión, explica que La Coronada sea “el municipio con menor esperanza de vida de la región”. También ha criticado a quienes “solo piensan que el mundo rural son toros y caza” y lo condenan “a ser vertedero y a tener poca esperanza de vida”.

Cierre del macrovertedero y rechazo a la planta de biogás

De Miguel ha insistido en que su proyecto para los pequeños municipios pasa por garantizar calidad de vida, oportunidades de empleo y servicios públicos adecuados. En este sentido, ha asegurado que, si gobierna, además de clausurar el macrovertedero, impedirá la implantación de una planta de biogás proyectada en el entorno de La Coronada.

Ha calificado estas iniciativas como “proyectos especulativos que llegan al calor de las ayudas europeas” y ha afirmado que Unidas por Extremadura “va a impedir que contaminen más y vean la luz”.

Bustinduy: “No da igual a quién votar”

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado este viernes su respaldo a Irene de Miguel y ha pedido el voto para Unidas por Extremadura. Ha señalado que la izquierda “tiene una extraordinaria candidata” y se ha mostrado convencido de que “va a dar la sorpresa y va a obtener un resultado extraordinario”.

Bustinduy ha subrayado que “no da igual a quién votar ni a quién confiamos la responsabilidad de gestionar la cosa pública” y ha advertido de las consecuencias de dejar los servicios públicos “en manos de quienes no los respetan”. Ha citado ejemplos recientes en Madrid, Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana como muestra de la importancia de la gestión.

Defensa del Estado del Bienestar

El ministro ha destacado que el programa de Unidas por Extremadura se centra en la defensa del Estado del Bienestar y de los servicios sociales, y ha deseado “la mejor de las suertes” a Irene de Miguel en el arranque de la campaña electoral.

