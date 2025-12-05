Tráfico prevé 99.000 desplazamientos en Extremadura durante el puente: estas son las carreteras más colapsadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 99.000 desplazamientos por carretera en Extremadura durante el puente de la Constitución-Inmaculada, que comienza este viernes 5 de diciembre a las 15.00 horas y se prolongará hasta la medianoche del lunes 8.

Del total estimado, 59.400 movimientos corresponderán a la provincia de Badajoz y 39.600 a la de Cáceres, en unos días tradicionalmente marcados por viajes de ocio, turismo y encuentros familiares, según informa la agencia Europa Press.

Para hacer frente a este incremento de movilidad y garantizar desplazamientos seguros, Tráfico ha puesto en marcha un operativo especial que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia, contando con la "máxima disponibilidad" de medios humanos y técnicos para velar por el cumplimiento de las normas. Entre las actuaciones previstas, se instalarán carriles reversibles y adicionales, con señalización y balizamiento, en las franjas horarias de mayor intensidad circulatoria. Asimismo, se establecerán itinerarios alternativos para descongestionar los puntos más conflictivos, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Previsiones y obras en la provincia de Badajoz

En la provincia pacense, los momentos de mayor tráfico en la A-5, A-66 y N-430 se esperan el viernes 5 de 15.00 a 00.00 horas; el sábado 6 de 8.00 a 14.00; y el lunes 8 entre las 10.00 y la medianoche.

Además, continúan varias obras en fase de ejecución con circulación alterna:

N-432 Badajoz – Los Montitos (punto kilométrico 1,0-1,69)

(punto kilométrico 1,0-1,69) N-432 Los Montitos – Zafra (punto kilométrico 1,69-11,0)

(punto kilométrico 1,69-11,0) N-502 Castilblanco (punto kilométrico 205,0-206,0)

Pese a estas actuaciones, no se prevén puntos especialmente conflictivos.

Previsiones y obras en la provincia de Cáceres

En Cáceres, los días y horas de mayor intensidad en la A-5, A-66 y Ex-A1 se concentrarán el viernes 5 (15.00-22.00), sábado 6 (11.00-20.00), domingo 7 (11.00-20.00) y lunes 8 (15.00-22.00). La DGT contempla un punto conflictivo en la A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata (punto kilométrico 174, sentido Madrid), donde pueden registrarse retenciones durante el retorno.

Respecto a las obras en marcha, se mantienen trabajos en:

A-66 Cáceres (punto kilométrico 556,5-554,5), con la calzada sentido Serín cortada

(punto kilométrico 556,5-554,5), con la calzada sentido Serín cortada A-66 Cáceres (punto kilométrico 550,9-551,6), con el ramal de salida hacia Sevilla cerrado

(punto kilométrico 550,9-551,6), con el ramal de salida hacia Sevilla cerrado N-110 Cabezuela del Valle (punto kilométrico 370,5-373,0), por trabajos de mejora en la vía

La DGT recomienda planificar los desplazamientos, evitar las horas punta y extremar la prudencia en carretera durante uno de los fines de semana de mayor intensidad del año.