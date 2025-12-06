Servicio de carpooling
A BlaBlaCar solo le faltan 9 municipios por comunicar en Extremadura
La plataforma de coche compartido ya conecta el 98% de los 388 territorios de la región, la cuarta con mayor cobertura de movilidad del país
BlaBlaCar ha conectado el 98% de los municipios de Extremadura durante el último año, cuatro puntos más que en 2021. La plataforma ha explicado que este avance ha sido posible gracias a la tecnología Boost, que permite a los conductores recibir solicitudes de pasajeros en paradas intermedias sin necesidad de realizar desvíos significativos.
De los 388 municipios de la región, solo nueve quedan por conectar. En la provincia de Badajoz, Cristina y Manchita; y en la de Cáceres, Arroyomolinos, Cabrero, Guijo de Coria, Higuera de Albalat, Rebollar, Santa Marta de Magasca y Villa del Rey.
El cuarto puesto del país
Extremadura se sitúa así entre las comunidades más conectadas del país a través del coche compartido: 379 municipios han tenido al menos una conexión. La región ocupa el cuarto puesto junto con Galicia (98%), solo por detrás de la Comunidad de Madrid y Andalucía (99%) y de la Región de Murcia (100%).
El avance del carpooling ha sido especialmente relevante en zonas rurales. La plataforma ha conectado más de 4.100 puntos de encuentro en el territorio extremeño, con más de 250 nuevos respecto al año anterior. Además, ya enlaza localidades de menos de 100 habitantes como El Carrascalejo (77), Ruanes (82), Benquerencia (83), Cachorrilla (83) y Campillo de Deleitosa (84), impulsando la movilidad en áreas con menor densidad poblacional.
Navidades
De cara a las Navidades, la compañía ha señalado que su objetivo es conectar las nueve localidades pendientes e invita a los conductores a publicar sus asientos vacíos. Coincidiendo con el puente de la Constitución, BlaBlaCar prevé más de 9.000 viajes en Extremadura, con una distancia media de 230 kilómetros, un coste medio de 16 euros y Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo como principales puntos de origen.
