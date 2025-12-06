Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica electoral

UED–SYT denuncia el debate de TVE: qué exige la coalición para el 21D en Extremadura

La formación pide que todas las candidaturas puedan exponer sus propuestas en igualdad

Plató de los informativos de TVE.

Plató de los informativos de TVE. / RTVE

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La coalición Una Extremadura Digna–Soberanía y Trabajo (UED–SYT) ha informado esta semana de que han puesto una denuncia ante la Junta Electoral Central con motivo del debate que emitirá TVE de cara a las próximas elecciones del 21D durante la campaña, en el que solo participarán los partidos con representación en la Asamblea regional. Según la formación, este criterio vulnera el carácter público que debe cumplir un medio financiado por toda la ciudadanía.

Espacio plural

UED–SYT ha señalado que una televisión pública “debe garantizar un espacio plural” que permita a todas los partidos políticos que concurren a los comicios autonómicos presentar sus propuestas “en igualdad de condiciones”. La coalición ha sostenido que la pluralidad informativa y la igualdad de oportunidades son “pilares esenciales” de cualquier proceso democrático, por lo que ha solicita a la Junta Electoral Central que vele por el cumplimiento de estos principios y ha reclamado a Televisión Española que revise bien sus criterios de participación. La formación ha afirmado que continuará trabajando con esfuerzo para que “todas las candidaturas puedan ser escuchadas” en un debate abierto.

