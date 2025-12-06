Polémica electoral
UED–SYT denuncia el debate de TVE: qué exige la coalición para el 21D en Extremadura
La formación pide que todas las candidaturas puedan exponer sus propuestas en igualdad
La coalición Una Extremadura Digna–Soberanía y Trabajo (UED–SYT) ha informado esta semana de que han puesto una denuncia ante la Junta Electoral Central con motivo del debate que emitirá TVE de cara a las próximas elecciones del 21D durante la campaña, en el que solo participarán los partidos con representación en la Asamblea regional. Según la formación, este criterio vulnera el carácter público que debe cumplir un medio financiado por toda la ciudadanía.
Espacio plural
UED–SYT ha señalado que una televisión pública “debe garantizar un espacio plural” que permita a todas los partidos políticos que concurren a los comicios autonómicos presentar sus propuestas “en igualdad de condiciones”. La coalición ha sostenido que la pluralidad informativa y la igualdad de oportunidades son “pilares esenciales” de cualquier proceso democrático, por lo que ha solicita a la Junta Electoral Central que vele por el cumplimiento de estos principios y ha reclamado a Televisión Española que revise bien sus criterios de participación. La formación ha afirmado que continuará trabajando con esfuerzo para que “todas las candidaturas puedan ser escuchadas” en un debate abierto.
- Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
- Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
- La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
- Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
- La Junta de Extremadura urge al Gobierno 'seguridad jurídica' para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
- Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'
- Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías
- El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura