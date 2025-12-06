El renacer de Granadilla: estas son las becas para que los jóvenes ayuden a recuperarla

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado las ayudas para participar en el Programa Nacional de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados durante el periodo lectivo de 2026, que permitirá actuar, entre otras localidades, en Granadilla (Cáceres). Las becas están dirigidas a grupos de alumnos de centros docentes españoles que cursen 3º o 4º de ESO, Formación Profesional Básica, Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas, Bachillerato, Transición a la Vida Adulta y FP para alumnado con necesidades educativas especiales.

443.523 euros

Esta iniciativa, en la que colaboran las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, permitirá la realización de actividades en los pueblos de Búbal (Huesca), Umbralejo (Guadalajara) y Granadilla (Cáceres). La convocatoria contempla ayudas para un máximo de 84 grupos, compuestos por entre 20 y 25 alumnos acompañados por dos profesores. El importe máximo destinado a las mencionadas becas asciende a 443.523 euros, y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 22 de diciembre, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Vista aérea de la villa de Granadilla. / El Periódico Extremadura

Embalse de Gabriel y Galán

El Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados es un proyecto educativo complementario a la enseñanza en las aulas, cuyo objetivo es acercar a los jóvenes (procedentes en su mayoría de espacios urbanos) a la vida rural. A través de esta experiencia, se apuesta por fomentar la comprensión sobre la necesidad de adoptar actitudes que garanticen el equilibrio futuro entre el ser humano y su entorno. Las actividades que se desarrollan están vinculadas al medioambiente, la salud, convivencia, así como a la recuperación cultural. El programa pone especial énfasis en la educación ambiental y en el reconocimiento del papel esencial que juega la naturaleza en la vida de las personas y en el desarrollo social, subrayando la importancia de actuar para evitar su deterioro. En el caso de la sede extremeña, la villa de Granadilla, situada al norte de la provincia de Cáceres, se encuentra hoy convertida en una península con un único acceso por el lado norte, después de que las vegas de los ríos Alagón y Aldobara quedaran cubiertas por las aguas del embalse de Gabriel y Galán. Actualmente, el pueblo dispone de unas 50 edificaciones recuperadas, utilizadas en su totalidad para el desarrollo del proyecto.