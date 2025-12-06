Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aula rural

El renacer de Granadilla: estas son las becas para que los jóvenes ayuden a recuperarla

Alumnos de ESO, Bachillerato y FP podrán participar en el proyecto educativo

Vídeo | Así es Granadilla, el pueblo que no quiso morir

Vídeo | Así es Granadilla, el pueblo que no quiso morir

Toni Gudiel

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado las ayudas para participar en el Programa Nacional de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados durante el periodo lectivo de 2026, que permitirá actuar, entre otras localidades, en Granadilla (Cáceres). Las becas están dirigidas a grupos de alumnos de centros docentes españoles que cursen 3º o 4º de ESO, Formación Profesional Básica, Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas, Bachillerato, Transición a la Vida Adulta y FP para alumnado con necesidades educativas especiales.

443.523 euros

Esta iniciativa, en la que colaboran las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, permitirá la realización de actividades en los pueblos de Búbal (Huesca), Umbralejo (Guadalajara) y Granadilla (Cáceres). La convocatoria contempla ayudas para un máximo de 84 grupos, compuestos por entre 20 y 25 alumnos acompañados por dos profesores. El importe máximo destinado a las mencionadas becas asciende a 443.523 euros, y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 22 de diciembre, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Vista aérea de la villa de Granadilla.

Vista aérea de la villa de Granadilla. / El Periódico Extremadura

Embalse de Gabriel y Galán

El Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados es un proyecto educativo complementario a la enseñanza en las aulas, cuyo objetivo es acercar a los jóvenes (procedentes en su mayoría de espacios urbanos) a la vida rural. A través de esta experiencia, se apuesta por fomentar la comprensión sobre la necesidad de adoptar actitudes que garanticen el equilibrio futuro entre el ser humano y su entorno. Las actividades que se desarrollan están vinculadas al medioambiente, la salud, convivencia, así como a la recuperación cultural. El programa pone especial énfasis en la educación ambiental y en el reconocimiento del papel esencial que juega la naturaleza en la vida de las personas y en el desarrollo social, subrayando la importancia de actuar para evitar su deterioro. En el caso de la sede extremeña, la villa de Granadilla, situada al norte de la provincia de Cáceres, se encuentra hoy convertida en una península con un único acceso por el lado norte, después de que las vegas de los ríos Alagón y Aldobara quedaran cubiertas por las aguas del embalse de Gabriel y Galán. Actualmente, el pueblo dispone de unas 50 edificaciones recuperadas, utilizadas en su totalidad para el desarrollo del proyecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: 'Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes
  2. Talento, emoción y orgullo extremeño: así ha brillado la primera gala de los Premios WOMAN Extremadura
  3. La Junta de Extremadura amplía a los abuelos las ayudas de hasta 1.100 euros mensuales a la conciliación
  4. Los viajes en autobús con origen y destino en Extremadura seguirán siendo gratuitos en 2026
  5. La Junta de Extremadura urge al Gobierno 'seguridad jurídica' para abonar la subida del 2,5% a los funcionarios
  6. Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'
  7. Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías
  8. El SEPAD y Servicios Sociales tendrá nuevos puestos de trabajo de personal funcionario y laboral en Extremadura

Un puente de la Constitución marcado por lluvias débiles y nieblas en Extremadura

Un puente de la Constitución marcado por lluvias débiles y nieblas en Extremadura

Buxadé (Vox ) acusa a PP y PSOE de compartir en Europa "el fanatismo climático que arruina al sector primario extremeño”

Buxadé (Vox ) acusa a PP y PSOE de compartir en Europa "el fanatismo climático que arruina al sector primario extremeño”

El renacer de Granadilla: estas son las becas para que los jóvenes ayuden a recuperarla

El renacer de Granadilla: estas son las becas para que los jóvenes ayuden a recuperarla

"Extremadura no necesita tanques, no necesita balas, necesita dinero para que sus pueblos estén vivos"

"Extremadura no necesita tanques, no necesita balas, necesita dinero para que sus pueblos estén vivos"

Así funcionan los 12 buzones mágicos de Correos en Extremadura para enviar cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

Así funcionan los 12 buzones mágicos de Correos en Extremadura para enviar cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

A BlaBlaCar solo le faltan 9 municipios por comunicar en Extremadura

A BlaBlaCar solo le faltan 9 municipios por comunicar en Extremadura

Xabier Fortes presentará el 18 de diciembre el primer debate de RTVE en Extremadura, sin representante del PP

Xabier Fortes presentará el 18 de diciembre el primer debate de RTVE en Extremadura, sin representante del PP

La mujer extremeña lleva 18 días trabajando 'gratis' por la brecha salarial

La mujer extremeña lleva 18 días trabajando 'gratis' por la brecha salarial
Tracking Pixel Contents