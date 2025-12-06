Grupo Gedauto se alza con el XVII Premio Familia Empresaria de Extremadura

Grupo Gedauto ha sido galardonado este año con el Premio Familia Empresaria de Extremadura, en su decimoséptimaedición, que cada año entrega la Asociación Extremeña de la Empresa Familia (AEEF), con el patrocinio de Caixabank.

Un galardón que reconoce la excelencia, la continuidad generacional y el compromiso de las empresas familiares con el desarrollo de la Extremadura. José Labrador, fundador de Grupo Gedauto ha sido el encargado de recoger el galardón en esta noche tan especial.

Tres décadas de compromiso con la automoción

Grupo Gedauto es un grupo automovilístico con casi 35 años de experiencia en Extremadura que cubre prácticamente toda la geografía extremeña y cuya infraestructura incluye concesionarios, talleres y puntos de venta de ocasión, lo que le permite ofrecer un servicio integral a sus clientes.

Su visión se basa en adaptarse al futuro del sector, con mejora continua y una relación duradera con el cliente. Este año 2025, Gedauto dio un paso relevante al incorporar a su oferta a BYD, marca china de vehículos eléctricos.

Este movimiento refuerza su apuesta por la movilidad sostenible y posiciona al grupo como actor relevante en la transición ecológica.

Reconocimiento a la empresa familiar extremeña

El acto de entrega, que ha tenido lugar en el Hotel Ilunión Las Lomas de Mérida, ha contado con la presencia del presidente de la AEEF, Juan Carmona, así como el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el director territorialde Caixabank en Extremadura y Castilla La Mancha, Juan Luis Vidal. Además, ha estado presente el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha actuado como padrino de esta decimoséptima edición del Premio Familia Empresaria de Extremadura.

El presidente de la AEEF, Juan Carmona, ha felicitado, en primer lugar, a Grupo Gedauto “como lección viva de tesón, resiliencia e ilusión”. Una prueba más, ha subrayado, de “como la empresa familiar no sólo crea riqueza, sino también identidad, arraigo y comunidad”.

Durante su intervención,Carmona ha hecho un repaso a la historia del grupo y se ha referido a la importancia de la colaboración público-privada “que permitió sentar las bases del desarrollo regional”. Hoy “más que nunca” ha destacado, “es necesaria” y “tiene que estar guiada por el desinterés, el compromiso moral y la voluntad real de transformar nuestro entorno” ha añadido el presidente de la AEEF.

Creado en 2008, este galardón llega a su decimoséptima edición con 16 empresas premiadas y reconocidas, como son TanyNature, Bodegas López Morenas, Inquiba, Talleres Atiliano y Antonio, Placonsa, Grupo Gefiscal, CL Grupo Industrial, Sonidos Rubio, Caver, Grupo Laura Otero, Electrofil Oeste Distribución, Jacoliva, Balneario El Raposo, Exclusivas Dyexco, BigMatTevisa y Grupo Empresarial Pitarch. Con Grupo Gedauto ya son 17.

«Crecer y triunfar en Extremadura es fruto de mucho trabajo, esfuerzo y constancia» José Labrador Rodríguez — Fundador del Grupo Gedauto

José Labrador Rodríguez, fundador del Grupo Gedauto / El Periódico Extremadura

―¿Qué significado tiene para usted y para Gedauto recibir este reconocimiento como empresa familiar extremeña?

―Para mí supone una satisfacción especial. Las marcas nos han otorgado varios premios en los últimos años, como el Premio al mejor concesionario de España en BYD 2025 o en Citroen 2024; pero este reconocimiento es especial porque viene de otras empresas familiares extremeñas que, como nosotros, saben que crecer y «triunfar» en Extremadura es fruto de mucho trabajo, esfuerzo y constancia. Además, creo que este reconocimiento pone en valor la contribución que empresas familiares como nosotros hemos podido aportar a nuestra tierra: un apuesta firme por la creación de riqueza y trabajo en Extremadura a través de un proyecto empresarial con una familia involucrada

―¿Cuáles han sido los principales retos que han tenido que superar para consolidarse como una empresa referente en el sector automovilístico de la región?

―Las deficientes comunicaciones de nuestra región con las grandes capitales y la falta de personal cualificado han sido los principales inconvenientes a superar. Extremadura está «aislada» y esa circunstancia no sólo dificulta el acceso a información, personal, etcétera, sino que nos encarece los costes en torno a un 3% con respecto a otras empresas como nosotros. Por otro lado, los centros de formación profesional suponen una gran ayuda para nuestro sector, si bien cada vez hay más necesidad de profesionales para puestos de electromecánica, carrocería o IT, que nos cuesta cubrir ya que nuestros jóvenes o se van a formarse fuera de Extremadura por falta de opciones ó prefieren trabajos en grandes ciudades donde pueden darle remuneraciones mucho mayores.

―La esencia de una empresa familiar suele estar en sus valores: ¿qué valores considera que han sido clave para el crecimiento y la continuidad de Gedauto?

―Trabajo, esfuerzo, constancia y el sentimiento de pertenecer a un proyecto con continuidad. Pero también han sido esenciales la comunicación interna y constante con las más de 300 personas que forman parte de Grupo Gedauto hoy, involucrando a «Crecer y triunfar en Extremadura es fruto de mucho trabajo, esfuerzo y constancia» El reconocimiento pone en valor la contribución de las empresas familiares a la creación de riqueza todos, para que participen de lo que queremos que sea la empresa y hacia dónde queremos que vaya, manteniendo a los equipos formados e informados; y por otro lado que no existen férreas estructuras jerárquicas lo que pensamos que facilita que todo el mundo que quiera se pueda sentir parte del proyecto

―Mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos o líneas estratégicas marcarán el desarrollo de Gedauto en los próximos años?

―Gedauto no sólo tiene su rama de vehículos sino que también es empresa de importación de maquinaria y útiles de taller, empresa de alquiler de vehículos y correduría de seguros. Y en cada una de las áreas existen proyectos concretos y en marcha de apertura a nuevos mercados y con nuevas marcas, desarrollar la comercialización de ramos de seguros que no tocábamos hasta ahora y abrir el alquiler de vehículos a corto y medio plazo para el público en general. Y a nivel interno, todo el proyecto de avance tecnológico, que no para y cada vez es más amplio e interesante. Contamos con un equipo de IT de 7 personas que trabajan bajo la premisa de que Grupo Gedauto sea referente en innovación y desarrollo tecnológico en nuestro sector a nivel nacional.