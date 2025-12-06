Obituario
El IES Benazaire rendirá un homenaje a 'Toné', el profesor de Navezuelas fallecido en un trágico accidente con un ciervo
El centro educativo ha habilitado un rincón de condolencias y un libro para que alumnos y profesores expresen su cariño
El acto de homenaje, abierto a todos quienes le conocían, tendrá lugar el jueves día 11 a las 12.00 horas en las instalaciones del instituto
La comunidad del IES Benazaire, en Herrera del Duque, se encuentra sumida en el dolor tras la trágica e inesperada muerte de Antonio Ramiro, conocido cariñosamente como 'Toné', profesor de Educación Física. El pasado miércoles, 3 de diciembre, la noticia de su fallecimiento a los 44 años cayó como un jarro de agua fría, dejando un vacío irremplazable en el centro educativo pacense y en su localidad natal, Navezuelas, en Cáceres.
Ramiro, que se desplazaba a diario desde su pueblo en Las Villuercas, perdió la vida en un fatal accidente de tráfico esa fatídica mañana. Se dirigía a una reunión sindical cuando un ciervo se cruzó en su camino, provocando un impacto que resultó mortal. El profesor estaba casado y era padre de tres hijos.
En el IES Benazaire, sus compañeros y alumnos lo recuerdan como una persona excepcionalmente alegre y servicial. Natalio Díaz, exdirector del instituto, subraya su carácter: "No se enfada por nada, siempre estaba dispuesto a ayudar y siempre que se pedía colaboración para una actividad era el primero".
Su conexión con los estudiantes era profunda. "Los alumnos le querían mucho, era una persona que se hacía querer y no pasaba desapercibido para nadie", añade el docente, quien lo consideraba ya "un amigo, no un compañero más" después de tantos años trabajando juntos.
Rincón de condolencias
Para canalizar el inmenso afecto, el instituto ha habilitado un pequeño rincón en su memoria y ha dispuesto un libro de condolencias. En él, alumnos y profesores están depositando emotivos mensajes que serán entregados a la familia. "Ya hace más frío el calor que nos daba tu sonrisa", es el sentido mensaje que el centro compartió en sus redes sociales.
La dirección del Benazaire ha agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas y ya ha organizado un acto de homenaje que se celebrará el próximo jueves, 11 de diciembre, a las 12:00 horas en las instalaciones del centro.
El evento está abierto a la participación de antiguos alumnos, profesores, padres y madres, así como a vecinos y conocidos de la localidad. Mientras dure el homenaje, las clases serán interrumpidas para que toda la comunidad pueda asistir.
Para efectos de organización, el instituto ha solicitado a los interesados en asistir que lo comuniquen previamente a través del email ies.benazaire@educarex.es.
Por su parte, el Ayuntamiento de su pueblo natal decretó seis días de luto oficial y decidió suspender todos los actos programados con motivo de la festividad de Santa Bárbara. D.E.P.
