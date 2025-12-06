Irene Montero: “si Leonor quiere ser reina, que se presente a las elecciones”

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha planteado este sábado, coincidiendo con el Día de la Constitución, por qué PP, PSOE y Vox “celebran hoy la Constitución con el Rey si luego no la cumplen”. Lo ha hecho en un acto de campaña celebrado en Plasencia, junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel.

Montero ha reiterado la pregunta: “¿Por qué celebran la Constitución si luego no la cumplen?”, recordando que la Carta Magna reconoce la vivienda como un derecho. “¿Por qué celebran el derecho a la vivienda si luego no limitan el precio del alquiler?”, ha preguntado.

Ha criticado también que, mientras apelan a la defensa de la Constitución, “privatizan la sanidad y se la entregan a empresas privadas que ponen en riesgo la vida de la gente en Andalucía o en Madrid”. Según ha dicho, estas empresas “califican pacientes graves como leves, reutilizan productos sanitarios que deberían ser de un solo uso y alargan listas de espera para ganar cuatro o cinco millones más”.

Montero ha cuestionado que “la vida de la gente valga sus cinco millones de mierda”, y ha afirmado que “vale mucho más la vida de cualquiera de nuestros compatriotas que los cinco millones que Ribera Salud pueda ganar poniendo en riesgo nuestra vida”.

Críticas a la privatización y a la monarquía

La eurodiputada ha aseverado que “la privatización es pura corrupción”, y ha acusado a grandes empresas de “hacerse negocio con los impuestos de los trabajadores”, que según ha dicho “se regalan a Ayuso, a Guardiola, a Ribera Salud o a Quirón”.

A esto ha sumado “el colmo” de que la Constitución “se celebre con el Rey”, no solo por “lo que ha hecho el Rey emérito”, sino por el libro recientemente publicado, en el que —ha afirmado— “explica claramente cómo la monarquía es una institución franquista, que Franco eligió y colocó para garantizar la continuidad del régimen”.

En este contexto, Montero ha defendido que “si Leonor quiere ser reina, que se presente a las elecciones, porque la democracia en España solo va a estar garantizada con una república feminista”.

Extremadura como “tierra de sacrificio”

Respecto a las elecciones del 21D, Montero ha señalado que Extremadura “sigue siendo una tierra de sacrificio”, una región que “da alimentos y energía al país, exporta más del 80% de la energía que produce y, sin embargo, sigue teniendo una sanidad desmantelada y sin un tren digno”.

Se ha preguntado “cómo puede ser que Extremadura aporte tanto y nadie se preocupe de vertebrar esta tierra, de cuidar el campo, los hospitales, los centros de salud y las escuelas rurales”.

También ha criticado que “este Gobierno es un gobierno de guerra y criminal”, porque “en solo dos semanas de noviembre de 2025 ha invertido en armas más que en todo el año 2023”. Ha lamentado que “Europa y España se están gastando en armas el dinero que Extremadura necesita en hospitales, escuelas y en el campo”.

Montero ha insistido en que “Extremadura no necesita tanques, no necesita balas, necesita dinero para la rentabilidad de sus producciones, para las economías rurales y para que sus pueblos estén vivos”. Ha acusado además a la UE de “transformar la estructura económica de Europa al servicio de Donald Trump” y de querer “esparcir la guerra por el mundo, mientras nuestra gente necesita hospitales dignos, un tren digno y escuelas rurales”.

“Nadie quiere a la derecha”

Durante su intervención, Montero ha asegurado que “nadie quiere a la derecha, todo el mundo sabe lo que significa la derecha y el fascismo”, y ha llamado a hacer campaña por Unidas por Extremadura. “Para tener vidas dignas y para ganar a la derecha necesitamos izquierda, una izquierda valiente, con ganas y orgullosa de ser izquierda; así es como se gana a los fascistas, por la izquierda”, ha dicho.

Finalmente ha pedido el voto para Irene de Miguel, afirmando que “si la señora Guardiola está dejando que haya mil extremeños ricos que no pagan impuestos para que un millón viva en la pobreza”, Unidas por Extremadura “representa justo lo contrario: que los ricos paguen lo que les corresponde de una maldita vez”, para que “la gente tenga sanidad, escuelas rurales, la posibilidad de trabajar el campo y de vivir en su tierra sin tener que marcharse”.