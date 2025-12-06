La mejor manera de compartir un décimo de lotería: nombre y DNI de los participantes por escrito en el billete

Cada 22 de diciembre se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad. Un día en el que reina la ilusión, y también, la felicidad de los afortunados que son premiados. Pero antes, durante el año, se compran décimos en las distintas administraciones de lotería repartidas por todo el país. En la ciudad de Badajoz hay más de diez.

Los números para la rifa se compran tanto de manera individual como para compartir entre grupos de amigos, en familia, en el trabajo o en pareja. Gestionar este segundo asunto puede conllevar problemas o discusiones entre los participantes que hayan obtenido uno de estos boletos de lotería.

Elena Gómez es abogada en Badajoz y lleva más de 25 años ejerciendo. Desde su despacho resuelve año tras año inquietudes relacionadas con décimos compartidos de la Lotería de Navidad y los malentendidos que genera. “No he tenido pleitos como tal, porque para eso primero tiene que tocar la lotería”, reconoce. No obstante, “si he tenido consultas y acuerdos extrajudiciales”.

Una de las razones principales de los conflictos reside en la naturaleza del billete. “Un décimo es un título al portador”, es decir, “se predispone legalmente que el que lo tiene es el legal poseedor y su dueño”, explica Gómez. Cuando un grupo compra un décimo a medias pero no se maneja bien, empiezan los problemas. “Uno de los mayores errores que se pueden cometer es no dejar nada por escrito, no dejar constancia”, sostiene. El problema llega cuando el titular “no lo quiere compartir o quiere hacerlo en una proporción que no es la exacta”, afirma.

Las disputas también aparecen dentro de la pareja. “Hay muchos problemas matrimoniales”, asegura la abogada. Aunque todo depende del régimen económico del matrimonio. Si es sociedad de gananciales, el décimo es automáticamente propiedad de ambos aunque no haya prueba alguna, por lo que “da igual quien lo compre, es compartido siempre”, asegura la letrada. En cambio, en separación de bienes, el titular es quien lo haya pagado, salvo que exista un acuerdo previo.

Entre amigos o familiares, el tratamiento legal es idéntico. Solo pertenece en pleno derecho a una agrupación si hay pruebas de la participación de cada persona. Si alguno de ellos no ha dejado constancia de su contribución, tiene la opción de perder su porción del décimo.

Las recomendaciones

Para evitar conflictos, la recomendación es dejar una prueba escrita. “Lo primero es acreditar qué personas lo comparten, con nombre, apellido y DNI”, apunta Gómez. La práctica más habitual debería ser: hacer una foto al décimo donde se vea claramente el número y la serie, y por detrás anotar los nombres, DNI y, en caso de que exista, la proporción de participación de cada uno.

Es válido enviar los acuerdos de colaboración en un décimo por Whatsapp o correo electrónico, pero la abogada insiste en que no vale con una simple fotografía. “Si no se indica con quién se comparte y en qué porcentaje de participación, parece que estás enseñando un número bonito”, afirma.

El momento del cobro de un billete también puede generar líos fiscales. “Si tú ingresas el premio solo a tu nombre, hacienda entiende que ese dinero es solo tuyo”, advierte Gómez. Esas cantidades, si las traspasas al resto de participantes de manera individual, son consideradas donaciones y generan impuestos adicionales. Por tanto, los implicados “tienen que ir, confirmar que el décimo pertenece a todos e ingresar el dinero en cada una de las cuentas”, aconseja.

Para la abogada es “importantísimo que quede acreditado”, insiste. Solo así se evita que un olvido, una mala fe o una confusión empañen lo que debería ser un motivo de celebración.