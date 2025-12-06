La mujer extremeña lleva 18 días trabajando 'gratis' por la brecha salarial

Las mujeres en Extremadura empezaron a "trabajar gratis" el 19 de noviembre, de modo que este sábado se han cumplido 18 días sin salario equivalente y a final de año alcanzarán los 43,47 días. Esta cifra deriva de una brecha retributiva del 11,91%, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE (2023) y el informe elaborado por UGT en el marco de la campaña #YoTrabajoGratis.

La organización sindical ha señalado que, aunque la brecha salarial se ha reducido en la región un 27,4% en la última década (del 16,40% en 2014 al 11,91% en 2023), el descenso ha sido más lento que en el conjunto del país, donde la reducción ha alcanzado el 32,3% en ese mismo periodo.

Un repunte de desigualdad retributiva en 2025

El informe ha recordado que la evolución en Extremadura ha sido irregular, con un máximo de 57 días de salario no percibido en 2015 y un mínimo de 40 días en 2022. Los datos de 2023 han reflejado un repunte hasta los 43,47 días actuales. UGT ha advertido de que esta desaceleración frena la convergencia con el resto del país y evidencia la necesidad de reforzar las políticas de igualdad retributiva.

En comparación con España y la Unión Europea, el documento ha destacado que en la UE por cada euro que gana un hombre, una mujer ingresa 88 céntimos. En España, la cifra asciende a 90,8 céntimos, lo que supone trabajar gratis desde el 28 de noviembre (33,58 días). En Extremadura, las mujeres reciben también 88 céntimos, pero la estructura salarial eleva el impacto a los mencionados 43,47 días.

La vicesecretaria general de UGT Extremadura, Montserrat Marcos, ha afirmado que, pese a que la brecha regional es inferior a la de otros territorios, "su ritmo de descenso es insuficiente" y su impacto económico sigue siendo "profundamente injusto".

SMI, clave pero insuficiente

El informe ha subrayado además el papel del Salario Mínimo Interprofesional, cuyas subidas han ayudado a reducir la brecha, especialmente en una comunidad donde el 21% de las personas asalariadas percibe el SMI. Aun así, UGT ha señalado que continúan presentes desigualdades estructurales como la segregación ocupacional, la parcialidad no deseada o los complementos salariales con sesgos de género.

Por ello, UGT Extremadura ha reclamado a las administraciones y a las empresas reforzar la inspección laboral, garantizar la aplicación de la igualdad retributiva y de los registros salariales, aumentar la transparencia en las tablas y complementos, y promover medidas que reduzcan la parcialidad involuntaria y mejoren la corresponsabilidad.

"La brecha salarial no es una casualidad"

"La brecha salarial no es una casualidad: es una injusticia estructural que empobrece a las mujeres toda su vida, ya que repercute en sus pensiones. En Extremadura seguimos perdiendo más de 43 días de salario cada año. No podemos permitirnos avanzar tan lentamente", ha afirmado Marcos.

UGT Extremadura ha llamado a la ciudadanía a sumarse a la campaña #YoTrabajoGratis, difundiendo sus datos y reclamando igualdad salarial real en todos los sectores.