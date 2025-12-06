El sector ovino de Extremadura prevé una importante subida del precio del cordero en Navidad por la reducción de la cabaña

El cordero es, sin duda, uno de los platos más tradicionales y exitosos de la Navidad. Sin embargo, el sector ovino afronta este año una de las temporadas más difíciles en Extremadura. Factores como la enfermedad de la lengua azul o la progresiva disminución de la cabaña han provocado una notable escasez de animales. «Creemos que puede haber una reducción de un 20% con respecto a los años buenos», asegura Pedro Morgado, presidente de la cooperativa Copreca. «Esperemos que haya cordero para todo el mundo. Por ahí viene un poco la expectativa de que suba mucho el precio, porque no hay corderos. Se han juntado varias circunstancias que hacen que no sea posible comercializar a lo que estábamos acostumbrados en la temporada navideña».

Y no es para menos, porque esta falta de oferta ha llevado al cordero a situarse a un precio «que no habíamos visto nunca», 130 euros por un cordero de 23 kilos. Aun así, Morgado indica que la expectativa de venta va a depender de la demanda por parte de los consumidores, «que quizás se verá un poco reducida porque a estos precios la gente puede optar por otros alimentos», lamenta. No obstante, considera que el peso de la tradición continuará siendo determinante. «Sabemos que son fechas señaladas, que ya es costumbre comer cordero y la gente al final hace el esfuerzo porque al final un día es un día».

Un sector «muy afectado»

Y aunque el sector trata de mantener los ánimos, lo cierto es que Morgado asegura que se encuentran «muy afectados» con la irrupción de la lengua azul, porque precisamente se trata de «una enfermedad que perjudica bastante al ovino». «Aparte de la mortandad, que es tremendo que se mueran los animales, tenemos el problema de que la producción de cordero se ve seriamente resentida. Donde pensabas que ibas a obtener unos resultados, en unos meses descubres que no lo tienes», expresa. «En el momento en el que ves al animal que está enfermo y se está muriendo, tratas de sacarlo hacia delante, pero a la larga además compruebas que también ha provocado abortos o que los animales no se cubren cuando deben hacerlo, de modo que la producción disminuye bastante», declara.

Por si no fuera poco, a todo ello se suma una falta de tratamientos eficaces, puesto que el pequeño tamaño de las cabañas provoca que los laboratorios no estén desarrollando medicamentos que realmente funcionen. Tampoco existe un exitoso relevo generacional. «Se trata de un sector que necesita una mano de obra muy especializada y cada vez contamos con menos. La que hay se ha hecho muy mayor y no existe una regeneración de personal que pueda ayudarnos a mantener la cabaña», apunta Morgado.

Pilar «fundamental»

Por otro lado, asegura que la exportación sigue siendo el «pilar fundamental» del cordero en Extremadura, incluso en momentos de incertidumbre. Sin ella su comercialización sería «muy complicada». «Cuando se nos cierra un mercado tenemos la capacidad de abrir otro; se mueve muy rápido». El año pasado, explica, la exportación a Marruecos resultó esencial para el sector, llegando en algunos casos a suponer casi el 50% de la producción de la cooperativa. En este sentido, la logística también juega a su favor. «El puerto de Algeciras nos viene muy bien desde Extremadura y Andalucía. Es una vía mucho más sencilla que otras opciones».

No ocurre lo mismo a nivel nacional o regional, a pesar de que Extremadura y Andalucía son las comunidades donde más se concentra la producción de cordero. Aquí, señala Morgado, el consumo es «inexistente» y se ha quedado relegado a producto meramente «residual». «La gente como muy poco cordero y, si lo hace, es en fechas muy señaladas como ahora en Navidad», lamenta. «Una pena, porque se trata de una carne de calidad increíble, con muchísimas propiedades, pero la rehúyen ya sea por precio o por elaboración quizás. Ojalá no se redujese solo a estas fechas».

La lengua azul

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta fundamentalmente al ganado ovino, bovino y caprino. Desde la reaparición del virus en septiembre de 2024, en Extremadura se han declarado un millar de explotaciones afectadas y se han perdido más de 4.300 ovejas. Muchos ganaderos —ya de por sí amenazados por problemas estructurales como falta de rentabilidad o relevo generacional— ven en la lengua azul un golpe grave que podría acelerar su desaparición. Hay desazón y críticas en el sector por el riesgo de pérdida de rebaños, la reducción de ingresos, la menor producción y los gastos extras por la enfermedad.

Las asociaciones agrarias y ganaderas han reclamado de manera urgente la puesta en marcha de un plan nacional de coordinación y actuación frente a la lengua azul, tras el grave impacto que esta enfermedad ha tenido sobre la cabaña ganadera en Extremadura y otras comunidades autónomas.

Cabe recordar, además, que el Gobierno regional insiste desde final de verano en la importancia de vacunar frente a la lengua azul para prevenir el contagio del ganado, puesto que, según los datos que maneja la Junta, el 48 % de los focos de serotipo 3 de esta enfermedad se ha dado en explotaciones no vacunadas, mientras que en lo referente al serotipo 8, el 38% de los casos se han producido en explotaciones no vacunadas.