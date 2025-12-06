"Un voto al PP es un voto a favor del mundo rural y de nuestro campo": Guardiola apuesta por los pueblos en la campaña hacia el 21D

Con el arranque de la campaña electoral, Extremadura se convierte durante quince días en un mapa político en movimiento, donde los candidatos tratan de subrayar sus prioridades y desgranar las apuestas de sus programas. El Partido Popular, liderado por María Guardiola, ha reforzado su mensaje dirigido al mundo rural en el recorrido hacia el 21D. La presidenta ha elegido participar en la XVIII Matanza Didáctica de Peraleda del Zaucejo durante el Día de la Constitución, un enclave que, según ha defendido, refleja la importancia económica y cultural del sector porcino en la región.

Un destino que no es aleatorio, porque el porcino representa uno de los motores principales de la economía de la región y "está estrechamente ligado a la actividad de la matanza". Guardiola busca de esta forma "defender el mundo rural y reivindicar nuestras tradiciones. Por eso, desde el Partido Popular vamos a seguir defendiéndolo".

La dirigente popular ha reiterado que su partido continuará "apostando y protegiendo a los ganaderos", como asegura que ha hecho en los dos últimos años y medio al frente del Ejecutivo. En esa línea, ha incidido en que el voto al PP en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre es "un voto a favor del mundo rural y de nuestro campo".

Foco peste porcina

Guardiola ha recordado que durante su mandato se han concedido ayudas por valor de 48 millones de euros destinadas a combatir enfermedades animales, y ha aprovechado para trasladar un mensaje de tranquilidad tras la detección de un foco de peste porcina africana en Cataluña. Ha explicado que la Junta ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar con las consejerías de Agricultura y Gestión Forestal, Salud Pública, veterinarios y expertos cinegéticos. El objetivo, ha señalado, es aplicar medidas preventivas y controlar la población de jabalíes. Ha subrayado además que en Extremadura no se ha detectado ningún caso y que la enfermedad no afecta a los humanos.

Por ello, ha animado a consumir con normalidad "el producto extremeño, que es de una magnífica calidad". En su intervención ante a los medios, ha repasado otras medidas adoptadas por su Ejecutivo, como el incremento de las subvenciones a los seguros agrarios o el apoyo a los ganaderos afectados por los incendios. También ha destacado el adelanto del pago de la PAC y las iniciativas para favorecer el relevo generacional, que considera fundamentales para asegurar el futuro agrario en los municipios rurales.

Un mensaje en clave electoral

Guardiola ha avanzado además que el Consejo de Gobierno aprobará el martes el programa Yo Repueblo, una iniciativa que incluirá medidas para facilitar el traspaso de negocios y garantizar la continuidad de pequeños establecimientos en municipios de menos de 3.000 habitantes. Según ha indicado, la intención es que bares, tiendas, guarderías y otros servicios esenciales puedan mantener su actividad, favoreciendo que "la vida en nuestros pueblos siga fluyendo" y contribuyendo a que "la lucha contra la despoblación dé sus frutos cuanto antes".

En la recta hacia la cita con las urnas —marcada por la visita del líder estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Don Benito en apertura de campaña, la tradicional pegada de carteles en Almendralejo y los actos celebrados ayer en Casar de Cáceres y Pinofranqueado—, Guardiola ha llamado a la participación el 21 de diciembre y ha pedido "confianza" para el Partido Popular. Un mensaje acompañado de apelaciones a la importancia de proteger las tradiciones y el tejido productivo del medio rural.

Feijóo ve una "broma" la insinuación de Abascal

En clave nacional, Feijóo ha calificado este sábado de "una broma" las insinuaciones del líder de Vox, Santiago Abascal, de un posible relevo de la candidata popular en Extremadura. En una conversación informal con la prensa en el Congreso, en el marco de las celebraciones por el Día de la Constitución, Feijóo ha dicho que esas insinuaciones parecen una broma y que es ilógico pensar que se convocan elecciones para ir a otras elecciones.